"Mam nadzieję, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wejdą jutro do Sejmu. Zgodnie z przepisami są nadal posłami. Mówię przede wszystkim o rozstrzygnięciu Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego" - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Piotr Müller, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego. Polityk liczy, że marszałek Hołownia nie zdecyduje się na wydanie Straży Marszałkowskiej polecenia dot. wyrzucenia Kamińskiego i Wąsika z Sejmu. Przyznaje, że jest w stanie sobie wyobrazić, że dojdzie do przepychanek, ale ma nadzieję, iż marszałek Sejmu do nich nie dopuści.

Piotr Müller / Jakub Rutka / RMF FM

Jak Kamiński i Wąsik wejdą jutro do Sejmu, skoro ich przepustki sejmowe nie działają?

"Na teren Sejmu posłowie wchodzą bez okazania legitymacji poselskich. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, że to nie jest poseł, to wtedy się o nie prosi. Jak rozumiem zarówno Maciek Wąsik, jak i Mariusz Kamiński są raczej rozpoznawalnymi osobami. (...) Straż Marszałkowska wie, że to są posłowie albo byli posłowie - nawet przyjmując tę nietrafną analizę prawną Szymona Hołowni" - odpowiada gość Piotra Salaka.

Na pytanie, czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą pomagali Kamińskiemu i Wąsikowi wchodzić na teren Sejmu, polityk odpowiada: "Myślę, że panowie sobie poradzą sami, żeby wejść na teren Sejmu. Liczę na to, że marszałek Hołownia nie zdecyduje się na siłowe polecenia dla Straży Marszałkowskiej dot. wyrzucenia posłów na Sejm RP z Sejmu".

I dodaje, że ewentualne zablokowanie wejścia do Sejmu będzie złamaniem przepisów prawa: "Mam wrażenie, że Szymon Hołownia wpadł w taką pętlę, korkociąg, który mu zafundował Donald Tusk... Z tyłu siedzi sobie Donald Tusk i rozkazuje Szymonowi Hołowni złamać przepisy prawa, a panu Bodnarowi w innym miejscu, a sam siedzi, ogląda mecze".

Czy jutro może dojść do przepychanek w Sejmie? "Jestem w stanie sobie to wyobrazić, ale mam nadzieję, że Szymon Hołownia do tego nie dopuści. Miała być ta trzecia droga, te inne standardy, te nieprzemocowe rozwiązania. No, jest na odwrót, ale liczę na to, że do jutra jeszcze będzie inne rozwiązanie" - odpowiada Piotr Müller.

Pytany o to, czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą czynnie przeciwstawiać się ewentualnej interwencji Straży Marszałkowskiej, stwierdza: "Nie chciałbym, żeby do takich rzeczy dochodziło, nie wiem, co się jutro wydarzy. Często w takich sytuacjach niestety decydują emocje. Nie mamy takich planów. Mamy normalnie plan wziąć udział w posiedzeniu Sejmu. Jak rozumiem, pan poseł Kamiński i pan poseł Wąsik również jako posłowie mają zamiar wziąć udział w tym posiedzeniu".

Polityk dodaje: "My od dłuższego czasu, nawet przy trudnych sytuacjach, takich jak nielegalne odwołanie prokuratora krajowego, nielegalne przejęcie mediów publicznych, nie stosujemy rozwiązań siłowych".

A kto według niego będzie ponosił odpowiedzialność, jeśli dojdzie do przepychanek w polskim parlamencie? "Jeżeli doszłoby do naruszenia praw osobistych - możliwości poruszania się na terenie Sejmu - to funkcjonariusz, który dokonuje złamania przepisu prawa. I oczywiście osoby, które wydają takie polecenia" - odpowiada Piotr Müller.



Piotr Müller był również pytany o to, dlaczego PiS zmienił zdanie i wymienił kandydatów do komisji śledczej do spraw Pegasusa.

"Rozumiem, że to decyzja, która została podjęta po tym, gdy w tej procedurze, która wynika z ustawy o komisjach śledczych, zablokowano pozostałe kandydatury. Co do zasady, my nie godzimy się na to, aby inne kluby układały nam reprezentantów w komisjach. Ale rozumiem, że w tej komisji chcemy mieć też przedstawiciela, żeby można było w tym toku postępowania zadawać pytania" - odpowiada polityk.

Czy to znaczy, że PiS będzie zmieniać zdanie, jeśli chodzi o posiadanie przedstawiciela w Prezydium Sejmu? "Takich planów nie ma. To jest kwestia pewnego rodzaju granicy, gdzie możemy ją stawiać..." - odpowiada Müller.