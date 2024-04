"Tak, mam takie ambicje, żeby wystartować z Warszawy do Parlamentu Europejskiego" - przyznał Michał Kobosko, który w sobotni poranek był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Wiceprzewodniczący Polski 2050 poinformował, że Trzecia Droga zaprezentuje swoje listy wyborcze w poniedziałek.

Do 2 maja partie polityczne mają czas na rejestrację list kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Michał Kobosko poinformował w rozmowie z Krzyszfotem Ziemcem, że Trzecia Droga, czyli koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zaprezentuje swoje listy wyborcze w poniedziałek. Dlaczego tak późno, skoro pozostałe ugrupowania już je opublikowały?

My jesteśmy koalicyjnym komitetem wyborczym, (startujemy) jako Trzecia Droga. Jak koalicja, to poważnie ze sobą rozmawiamy i dopinamy (szczegóły). To są ostatnie kwestie, poważne kwestie, bo to są listy wyborcze - 13 list, 13 okręgów, każda lista jest ważna, każdy głos liczy się w tych wyborach. (...) Zależy nam, żeby te listy były jak najsilniejsze, żeby zawierały jak najwięcej rozpoznawalnych nazwisk - powiedział wiceprzewodniczący Polski 2050.

Prowadzący rozmowę dopytywał, czy tak późne przedstawienie list wyborczych nie wynika czasem z nieporozumień na linii Polska 2050 - PSL. Michał Kobosko odparł, że nie. Nie ma kłótni. Są ostatnie decyzje do podjęcia. Myślę, że kilka zaskoczeń będziemy mieli (...) dla wyborców w poszczególnych okręgach - zaznaczył..

Na pytanie, kto oprócz niego może się znaleźć na listach do Parlamentu Europejskiego, polityk zapewnił, że będą to ważne, rozpoznawalne postaci. Przypomniał, że ambicję startu zgłaszał m.in. przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050 Mirosław Suchoń. Na listach znajdzie się też m.in. Róża Thun, którą nazwał "aktywną europosłanką".

Wiceprzewodniczący Polski 2050 powiedział, że zadowalającym wynikiem dla jego ugrupowania będzie "powtórzenie wyniku, który już dwa razy osiągnęliśmy - 15 października i 7 kwietnia, czyli powyżej 14 proc.".

Na PE nowej kadencji spoczywa ogromna odpowiedzialność

Czy start w wyborach do europarlamentu to nie ucieczka po lukratywną posadę? Ja mogę podejrzewać, czuć, że niektórzy z tych, którzy startują, szczególnie z PiS-u (...), mogą to tak traktować - stwierdził.

My wiemy, co mamy do zrobienia w Parlamencie Europejskim. To jest moment niezwykle poważny, trudny, wymagający dla Europy. (...) Funkcjonujemy w realiach zagrożenia wojennego w Europie. Na szczęście na ulicach polskich miast my tego nie czujemy i dobrze, że możemy normalnie funkcjonować - dodał.

Michał Kobosko zauważył, że kiedy ostatni raz był w Wilnie, to odczuł, że nastroje są tam zupełnie inne. Jego zdaniem na ulicach stolicy Wilna panują "nastroje pewnego zaniepokojenia i takiego myślenia - kto następny po Ukrainie, jeśli Putinowi uda się coś zrobić".

Parlament Europejski jest takim miejscem, które na pewno w następnej kadencji będzie się zajmowało w dużym stopniu kwestiami bezpieczeństwa Europy, rozwoju przemysłu obronnego Europy, przygotowania na zagrożenia. Wiadomo, po to państwa się przygotowują na wojnę, żeby tej wojny nie było - dodał.

Polska 2050 nie chce żadnych resortów od Lewicy

W rozmowie poruszono również kwestię rekonstrukcji rządu. Premier Donald Tusk poinformował, że dojdzie do niej 10 maja, co ma związek w wyborami do europarlamentu. Jakie resorty od Lewicy przejmie Polska 2020?

Jest umowa koalicyjna między nami. Ta umowa obowiązuje - są trzy resorty, w których my jesteśmy obecni. Nie widzimy powodów, żeby tu miało dojść do jakichś zmian. Nie wysuwamy - jako Polska 2050 - żadnych postulatów, że chcemy zdobywać kolejne "placówki" - zapewnił Michał Kobosko.

Koalicja 15 października jest silną, mocną koalicją i oczywiście zależy nam, żeby którekolwiek tych ugrupowań nie osłabło na tyle, żeby zagroziło funkcjonowaniu całej naszej koalicji - dodał.