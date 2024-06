„Jestem tutaj, w Karolinie Północnej z jednego powodu: zamierzam wygrać w listopadzie” - mówił dziś Joe Biden, dementując jednocześnie informacje, że zamierza wycofać się z wyścigu prezydenckiego. Biden pojawił się na wiecu dzień po bezpośrednim starciu z głównym rywalem - Donaldem Trumpem, z którym debata dla urzędującej głowy państwa nie wypadła najlepiej. Kandydat demokratów stara się jednak nie tracić dobrego humoru.

Joe Biden / MANDEL NGAN/AFP / East News

Słowne potknięcia Bidena przeplatane chaotycznymi wypowiedziami i zbyt długimi pauzami wzbudziły wśród wyborców poważne obawy, że prezydent może nie nadawać się na kolejną kadencję.

Tuż po zakończeniu debaty w CNN, wśród demokratów rozgorzała dyskusja na temat tego, czy Biden powinien kandydować i kto mógłby go ewentualnie zastąpić .

Dzień po feralnej debacie, Joe Biden wyszedł jednak do wyborców i powiedział, że nie dopuszcza możliwości wycofania się. Odwołał się do kwestii obowiązku, służby i faktu, że Ameryka ma zbyt wiele do stracenia, gdyby Donald Trump ponownie zamieszkał w Białym Domu.

Nie kandydowałbym ponownie, gdybym nie wierzył całym sercem i duszą, że mogę wykonywać tę pracę. Stawka jest zbyt wysoka - mówił Biden w Raleigh w Karolinie Północnej.

Co ciekawe sztab kampanii Bidena podał, że w czwartek i piątek zebrano 14 milionów dolarów, a najlepszą godzinę zbierania datków na kampanię odnotowano zaraz po czwartkowej nocnej debacie. Sztab Trumpa poinformował, że w wieczór debaty zebrał 8 milionów dolarów.

Jak jednak informuje agencja Reutera, jeden z darczyńców Bidena, który chciał zachować anonimowość, nazwał wystąpienie urzędującego prezydenta w debacie "dyskwalifikującym" i zaznaczył, że część demokratów rozpatrzy wezwanie Joe Bidena do wycofania się z wyścigu. Dałoby to partii czas na wybranie innego kandydata na krajowej konwencji, która rozpoczyna się 19 sierpnia.

Joe Biden (81 lat), najstarszy amerykański prezydent w historii, podczas trwającego od miesięcy konkursu nominacyjnego partii spotkał się jedynie z symboliczną opozycją. Udało mu się jednak zdobyć wystarczające poparcie, aby zagwarantować sobie miejsce jako kandydat Partii Demokratów.