Wnioski o uchylenie immunitetów europosłom Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu nie zostaną rozpatrzone prędko. Attache prasowy Parlamentu Europejskiego w Biurze PE w Polsce przewiduje, że może stać się to dopiero w październiku.

Mariusz Kamiński Maciej Wąsik / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Wnioski o uchylenie immunitetu europosłom Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu zostaną rozpatrzone po wrześniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, czyli najpewniej w październiku. Zajmie się nimi w pierwszym kroku komisja prawna PE.

Jak poinformował we wtorek dziennikarzy Bartosz Ochapski, attache prasowy Parlamentu Europejskiego w Biurze PE w Polsce, wnioski nie zostały oficjalnie odczytane przez przewodniczącą PE na sali plenarnej, a dopiero ten moment uznaje się za skuteczne dostarczenie.

Możemy zatem założyć, że zostaną rozpatrzone dopiero po wrześniowej sesji plenarnej, podczas której przewodnicząca Roberta Metsola odczyta na sali plenarnej wniosek złożony przez prokuratora generalnego, tym samym przekazując go do rozpoznania w komisji prawnej PE (JURI) - wyjaśnił.

Jak dodał, ta komisja zaplanowała najbliższe posiedzenie na 14 października i można się spodziewać, że dopiero wtedy zajmie się wnioskiem.

Jak przebiega procedura uchylenia immunitetu w PE

Na posiedzeniu JURI zostanie on najpierw oceniony pod względem formalnym i - jeżeli będzie taka potrzeba - uzupełniony przez stronę wnoszącą o brakujące dokumenty. Następnie powołany zostanie sprawozdawca.

W pierwszym kroku komisja poprosi posła o złożenie wyjaśnienia. Następnie, po debacie uwzględniającej materiał dowodowy oraz wyjaśnienia posła, opracuje projekt sprawozdania wraz z zaleceniem i przekaże go przewodniczącej PE. Całość zakończy się głosowaniem plenarnym podczas jednej z sesji Parlamentu, gdzie PE jako całość zagłosuje nad uchyleniem immunitetu. Decyzja następnie zostanie publicznie ogłoszona i przekazana zainteresowanym stronom - poinformował Ochapski, który twierdzi, że nic nie wskazuje na to, by Komisja JURI została zwołana przed 14 października.

Podczas obecnej kadencji PE wpłynęły, jak dotąd, dwa wnioski o uchylenie immunitetów. Dotyczą dwojga posłów z grupy Patriotów: Andersa Vistisena (Dania) oraz Jany Nagyovej (Czechy). PE rozpoczął już ich procedowanie, ponieważ zostały oficjalnie odczytane na pierwszym posiedzeniu Parlamentu w lipcu.

Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał w poniedziałek przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów do PE: Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie niezastosowania się przez Wąsika i Kamińskiego do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który orzekł wobec nich zakaz pełnienia funkcji publicznych.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są obecnie posłami do Parlamentu Europejskiego X kadencji i korzystają z immunitetu parlamentarzysty europejskiego.