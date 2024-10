"Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: być może te wybory w Gruzji trzeba powtórzyć z udziałem społeczności międzynarodowej" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, Michał Szczerba, europoseł z Koalicji Obywatelskiej. Zapytany o kandydata KO w wyborach prezydenckich, zdecydowanie wskazał na Rafała Trzaskowskiego.

Michał Szczerba / Michał Dukaczewski / RMF FM

Wigilia dniem wolnym od pracy?

Rozmowę z europosłem Koalicji Obywatelskiej Tomasz Terlikowski rozpoczął od pytania o projekt Lewicy uczynienia z Wigilii dnia wolnego od pracy.

Wolałbym, aby takie projekty, które wiążą się z jakimiś obciążeniami dla gospodarki, dla rynku pracy, dla przedsiębiorców, były projektami rządowymi, a nie poselskimi. Wtedy jest odpowiedni tryb, konsultacje (...). Zobaczymy, jak pojawi się projekt poselski, będziemy nad nim dyskutować. Natomiast co do zasady: jest koalicja, to działajmy wspólnie, wypracowujemy wspólnie rozwiązania - powiedział Szczerba.

Chodzi też o przyzwyczajenia społeczne. Z tego co wiem, zawsze w Wigilię rano jeszcze robione są zakupy, wystarczy przyjść pod Halę Mirowską w Warszawie i zobaczyć, ile osób jeszcze w tym ostatnim momencie robi zakupy - mówił Michał Szczerba.

Gdy Tomasz Terlikowski dociekał, jak Michał Szczerba zagłosowałby w tej sprawie, jakie jest jego zdanie, europoseł przyznał, że najbardziej odpowiada mu obecne rozwiązanie i praktyka czynienia dnia wigilijnego jako częściowo wolnego od pracy.

Pracodawca w Wigilię zwalnia np. kobiety. Tak było bardzo często, kiedy pracowałem jeszcze w strefie budżetowej. Po prostu panie mogły wyjść wcześniej. Handel jest do określonej godziny, zazwyczaj do 13. Myślę, że taki kompromis nikomu nie przeszkadzał. No, ale skoro inne są inne propozycje na stole, to warto o nich rozmawiać - zadeklarował polityk KO.

Tomasz Terlikowski zapytał, czy koalicja 15 października wystawi jednego kandydata w wyborach prezydenckich, zgodnie z przedstawionym ostatnio postulatem Władysława Kosiniaka-Kamysza.

7 grudnia zostanie zaprezentowane przez KO nazwisko kandydata i jestem przekonany, że będzie to przyszły prezydent Polski. Mamy bardzo pozytywne doświadczenie uzyskiwania poparcia od innych partnerów w ramach koalicji 15 października. Przypomnę, że w tym roku podczas wyborów prezydenckich w Warszawie Rafał Trzaskowski otrzymał takie poparcie od Szymona Hołowni i od Władysława Kosiniaka-Kamysza - odpowiedział Michał Szczerba.

Postulat szefa PSL Michał Szczerba skwitował następująco: Najwyraźniej nie była to deklaracja uzgodniona z premierem Donaldem Tuskiem, skoro odpowiedź była natychmiastowa, by wystawić najsilniejszych kandydatów.

Trzaskowski czy Sikorski?

Kto będzie kandydatem KO? Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski? - dociekał gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Gdybyśmy byli w Stanach Zjednoczonych, byłby możliwy duet Trzaskowski - Sikorski. Ale nie mamy dwóch stanowisk, nie mamy prezydenta, wiceprezydenta, mamy jednego kandydata - powiedział Szczerba.

Polityk KO wskazał na Trzaskowskiego. Już w 2020 roku zgromadził w nierównej, nieuczciwej procedurze wyborczej (...) 10 milionów głosów. Jest na czym budować. Trzeba dodać do tego tylko poparcie różnych innych środowisk. Rafał Trzaskowski ma determinację, żeby wygrać te wybory i wygrać spektakularnie, tak jak to zrobił w Warszawie - zapewnił polityk KO.

O Sikorskim Szczerba mówił z uznaniem: Nie ma lepszego ministra spraw zagranicznych ostatniej dekady, dwóch dekad wolnej Polski niż Sikorski. Porównywać tu mogę tylko z Władysławem Bartoszewskim czy Bronisławem Geremkiem. Niech robi to dalej. Być może w przyszłości będzie w stanie sięgnąć po ważne stanowiska - krajowe, ale też międzynarodowe - podsumował polityk KO.

Wybory w Gruzji

Dużą część rozmowy poświęcono wyborom w Gruzji. Można powiedzieć, że Rosja w tych wyborach wygrała - stwierdził Tomasz Terlikowski.

To były bardzo trudne wybory, najważniejsze od dwóch dekad. To, co obserwowaliśmy w ostatnich latach w Gruzji, to zmniejszanie tego kursu na UE i na NATO. Mimo deklaracji władz fakty były całkiem inne - komentował Michał Szczerba.

Polityk przypomniał m.in. ustawę o tzw. zagranicznych agentach, która tak naprawdę miała zablokować wsparcie finansowe think tanków. No i druga ustawa skandaliczna, przeciwko społeczności LGBT - o zakazie homoseksualizmu. To są wszystko inspiracje, które pochodzą z reżimu Putina - stwierdził europoseł.

To nie były standardy europejskie. Teraz (przebieg wyborów - przyp. red.) jest kwestionowany. Jest bardzo twarde stanowisko pani prezydent Gruzji, która gromadzi wokół siebie wszystkie siły opozycyjne. Zobaczymy, co dzisiaj będzie wieczorem - Michał Szczerba przypomniał o zwołanej na dzisiaj manifestacji sił opozycyjnych.

Gdy Tomasz Terlikowski zapytał o decyzję opozycji gruzińskiej, która postanowiła nie uznawać wyniku wyborczego, Michał Szczerba odparł: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: być może te wybory w Gruzji trzeba powtórzyć z udziałem społeczności międzynarodowej.

Trzeba rozmawiać na poziomie europejskim, ale oczywiście są agenci wpływu. Dzisiaj podobno w Gruzji ma się pojawić Viktor Orban - człowiek Putina, który już jako pierwszy, jeszcze bez oficjalnych wyników pogratulował Gruzińskiemu Marzeniu. Robi jakąś robotę, która nie jest akceptowalna przez nas wszystkich - mówił Michał Szczerba.

Europoseł KO dodał, że stanowisko Polski przedstawione przez MSZ jest jasne. Wyraził zdziwienie milczeniem prezydenta Andrzeja Dudy.

Gdyby był Lech Kaczyński, to może by coś zrobił. Andrzej Duda w tej sprawie jest milczący, można powiedzieć - jak jego żona - powiedział Szczerba.

Mniej posłów, ale pewnych

Tomasz Terlikowski pytał na koniec europosła KO o bieżące spawy w polskiej polityce.

Odejście Razem z klubu Lewicy Michał Szczerba skomentował następująco: Wolę mieć troszkę mniej posłów niż posłów, na których nie wiadomo, czy można liczyć, czy nie można liczyć.

Pytany o tarcia w koalicji rządowej w kwestii ustawy o związkach partnerskich, mówił: Mam wrażenie, i to jest moja prywatna opinia, że elektorat PSL-u jest znacznie bardziej progresywny, nowoczesny aniżeli sami liderzy. I warto w tej sprawie dokonać jakiejś refleksji. Poza Polską są cztery kraje w Unii Europejskiej - Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Litwa - które nie mają uregulowanej kwestii związków partnerskich - stwierdził Michał Szczerba.