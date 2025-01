Brytyjski polityk Ben Habib zaapelował do Elona Muska o pomoc w sprawie byłego szefa RARS Michała K. "Musi zostać zwolniony za kaucją do czasu rozprawy w lipcu" - napisał na platformie X Habib. Na jego wpis krótko zareagował Musk. Michał K. został zatrzymany w Londynie na początku września 2024 r. i pozostaje w areszcie do czasu rozprawy ekstradycyjnej.

Elon Musk / CHIP SOMODEVILLA/AFP / East News "Mamy upolityczniony system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Wykonujemy wręcz brudną robotę polityczną dla zagranicznych reżimów" - rozpoczął swój wpis na platformie X Ben Habib. Następnie brytyjski polityk poruszył temat byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K. "Jest przetrzymywany do czasu rozprawy ekstradycyjnej w lipcu. Przebywa w naszych więzieniach od września 2024 r." - pisze Habib. "Będzie siedział w więzieniu przez prawie rok bez procesu. To pełny wyrok, a on nawet nie został osądzony!" - podkreśla brytyjski polityk. Jak dodał, "Brytania musi przestać zachowywać się jak republika bananowa". "Nie ma żadnego uzasadnienia, aby trzymać go w ten sposób. Michal musi zostać zwolniony za kaucją do czasu rozprawy w lipcu" - przekazał Habib. Polityk oznaczył we wpisie Elona Muska. Miliarder odpisał krótko, ale konkretnie: "Yes" (Tak). Michał K. zatrzymany w Londynie Prokuratura 22 sierpnia 2024 r. poinformowała, że w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RARS wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów b. szefowi Agencji Michałowi K. i Pawłowi S. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Miejsce pobytu obu podejrzanych było nieznane. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód na wniosek prokuratora zgodził się wtedy na aresztowanie Michała K., co pozwoliło na wszczęcie poszukiwań listem gończym i wydanie europejskiego nakazu aresztowania. 2 września K. został zatrzymany w Londynie. Polska zwróciła się o jego ekstradycję. Sąd magistracki londyńskiej gminy Westminster 10 września nie zgodził się na zwolnienie za kaucją Michała K. Śledztwo ws. RARS Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. i prowadzi je obecnie Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez CBA materiały o charakterze niejawnym i dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Na dalszym etapie śledztwa GIIF złożył dwa kolejne zawiadomienia o podejrzeniu "prania brudnych pieniędzy". W lipcu prokuratura postawiła zarzuty dwóm innym osobom w sprawie RARS: dyrektorce biura zakupów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Justynie G. i kierowniczce z tego biura Joannie P. Zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień w związku z pełnieniem funkcji publicznych, co miało polegać na preferencyjnym traktowaniu niektórych kontrahentów RARS w związku z realizacją grantu unijnego w kwocie 114 mln euro na dostawę agregatów prądotwórczych dla Ukrainy. Zobacz również: Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu poselskiego

Trela: Stanowski może być czarnym koniem wyborów i bardzo się z tego cieszę

Sprawa ponad 200 zagubionych min. Tomczyk: Wyciągnięto konsekwencje

Premier reaguje na propozycję ws. 800 plus. "Jestem na tak"