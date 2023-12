Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego został gen. Jarosław Stróżyk. Z kolei szefową Służby Wywiadu Wojskowego będzie płk Dorota Kawecka - takie informacje we wtorek podał MON. "Na czele Centralnego Biura Śledczego stanie Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Rafał Syrysko, Agencją Wywiadu pokieruje płk Paweł Szota" - przekazał z kolei premier Donald Tusk.

Wiceszef MON: Szefem SKW - gen. Jarosław Stróżyk, szefową SWW - płk Dorota Kawecka / Leszek Szymański / PAP

"Serdecznie gratuluję. To jest ważny moment też w dziejach i w bieżącej działalności państwa polskiego - by państwo miało oczy i uszy, by państwo wiedziało, że może liczyć na swoje służby. Szefowie służb właśnie teraz odbywają odpowiednie procedury i wchodzą w swoją rolę" - powiedział wiceszef obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Premier Donald Tusk przekazał, że są też inni szefowie służb.

Po dyskusji w kolegium do spraw służb specjalnych a także po zasięgnięciu opinii prezydenta RP podjąłem decyzję, w tym dwie na wniosek ministra obrony narodowej, o odwołaniu dotychczasowych szefów SWW, CBA, ABW, AW i SKW i także dzisiaj wręczyłem nowym szefowym i szefom tych służb - zaznaczył premier.

Przekazał, że na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanie Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, w służbie od 19 lat, kiedyś oficer policji w Centralnym Biurze Śledczym. Od 2015 roku w CBA w delegaturze w Bydgoszczy.

Na czele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanie płk Rafał Syrysko, w służbie od 31 lat. Działał w pionie kontrwywiadu, bezpieczeństwa wewnętrznego a także jako pełnomocnik ochrony w dawnym Urzędzie Ochrony Państwa.

Na czele Agencji Wywiadu stanie płk Paweł Szota. W służbie od 23 lat, początkowo w UOP, a potem w Agencji Wywiadu - pion operacyjny, analityk. Zna dobrze kwestie międzynarodowe, pracował w Waszyngtonie i w Londynie - powiedział Tusk.



Dzisiaj miałem krótkie spotkanie z szefowymi i szefami służb. Jestem przekonany, że będziemy bardzo dobrze, lojalnie i w sposób zdyscyplinowany współpracować ze sobą - podkreślił.

13 grudnia sejmowa komisja ds. służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała wniosek premiera Donalda Tuska o odwołanie szefów ABW, AW, CBA, SKW i SWW.

Posłowie pozytywnie zaopiniowali otrzymane przed posiedzeniem komisji wnioski o odwołanie szefa Agencji Wywiadu płk. Bartosza Jarmuszkiewicza, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - płk. Krzysztofa Wacławka, Służby Wywiadu Wojskowego - gen. bryg. Marka Łapińskiego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego - gen. bryg. Macieja Szpanowskiego oraz szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Stróżnego.

Co z podkomisją smoleńską?

Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk poinformował też, że podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza została ostatecznie rozwiązana.

"Kwestia ochrony dla Macierewicza przez Żandarmerię Wojskową oraz służbowego samochodu jest zamknięta - poinformował we wtorek wiceminister obrony Cezary Tomczyk.

Pieniądze dla wojska

Utrzymujemy bardzo wysoki budżet MON. On będzie rekordowy. Chcemy, żeby Polska inwestowała w swoje wojsko - stwierdził wiceszef MON. Cezary Tomczyk zapowiedział także kolejne zmiany w wojsku. Pytany był m.in. o dymisję generała broni Krzysztofa Radomskiego. O to dlaczego taka decyzja i czy to ostatnie zmiany w tym obszarze. "To na pewno nie są ostatnie zmiany w Wojsku Polskim. Wszystkie zmiany będą robione zgodnie z decyzjami ministra obrony narodowej. One są potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania WP" - stwierdził Cezary Tomczyk.

Zaznaczył, że "minister obrony narodowej ma prawo dobierać sobie współpracowników, będzie oczywiście jakiś ruch kadrowy, ale o wszystkim będziemy informować".

Tomczyk został zapytany także o to, czy wydatki na obronność będą utrzymane w budżecie na 2024 r. wobec tego, co proponował rząd Mateusza Morawieckiego.

"Jeżeli chodzi o budżet MON tutaj wszystko jest bez zmian, tzn. utrzymujemy bardzo wysoki budżet MON. On będzie rekordowy. Chcemy, żeby Polska inwestowała w swoje wojsko" - podkreślił.

Jak mówił, "albo ma się wojsko własne albo cudze". "My chcemy mieć wojsko własne, chcemy mieć wojsko silne, dobrze wyposażone. Chcemy w nie inwestować, więc wszystkie programy modernizacyjne, oczywiście wymagają przeglądu, ale jeśli chodzi o wielkość finansowania, to finansowanie pozostaje na niezmiennym i bardzo wysokim poziomie" - zapewnił wiceminister obrony narodowej.

Przekazał, że obecnie w MON trwa audyt wszystkich umów. "Będziemy chcieli przejrzeć wszystkie kontrakty, które zostały podpisane. Mam nadzieję, że wszystkie te umowy były przygotowane w sposób rzetelny, zakładam że tak jest i w tej sprawie będziemy państwa informować, jeżeli coś się zmieni. Póki co jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi oferentami, z tymi którzy współpracują z nami, jesteśmy też w kontakcie z odpowiednimi państwami, które są zainteresowane współpracą w ramach przemysłu zbrojeniowego. Wszystko idzie w dobrym kierunku, proszę być spokojnym i proszę o jeszcze chwilę cierpliwości" - dodał Tomczyk.

Mariusz Dąbek nie będzie jednak komendantem głównym policji

Na liście kandydatów na szefa policji nie ma już generała Mariusza Dąbka - dowiedział się natomiast nieoficjalnie reporter RMF FM.

Wczoraj media obiegła informacja, że to były małopolski komendant policji zastąpi na stanowisku Jarosława Szymczyka. Ta informacja jednak się nie potwierdziła.

Generał Dąbek nie przeszedł pozytywnie procedury sprawdzeniowej. Jak dowiedział się Krzysztof Zasada, poważne wątpliwości wzbudzić miała między innymi jego zawodowa działalność po przejściu na emeryturę; chodzić ma chociażby o zatrudnienie w firmach mających problemy z prawem.

Dodatkowo problemem było lekarskie orzeczenie o trwałej niezdolności do służby, które uzyskał na koniec misji w komendzie wojewódzkiej w Krakowie.