"Pełnienie funkcji ambasadora USA w Polsce było jednym z największych zaszczytów mojego życia. Zdecydowanie najbardziej zapamiętam ludzi. Polska to kraj pełen pasjonatów, ludzi oddanych sprawie wolności i demokracji, bardziej niż gdziekolwiek indziej" - powiedział korespondentowi RMF FM ambasador Mark Brzeziński, który kończy swoją kadencję w Polsce. "Jestem przekonany, że polsko-amerykańskie relacje będą nadal dynamicznie się rozwijać. Choć moja misja w Polsce dobiega końca, wiem, że silne partnerstwo między naszymi krajami przetrwa. Prezydent elekt Trump jest prawdziwym przyjacielem Polski" - zapewnił.

Ambasador Mark Brzeziński / Paweł Żuchowski / RMF FM

Mark Brzeziński przestanie pełnić funkcją ambasadora USA w naszym kraju 20 stycznia 2025 roku. Właśnie tego dnia odbędzie się w Waszyngtonie zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA.

Ambasador Mark Brzeziński poproszony o podsumowanie polsko-amerykańskich relacji w 2024 roku mówił, że był to czas wyjątkowy.

2024 rok był kolejnym niezwykłym rokiem w relacjach polsko-amerykańskich, w którym odnotowaliśmy istotne postępy w kluczowych obszarach jak obronność, energetyka i współpraca gospodarcza. Wspólnie, ramię w ramię wspieraliśmy Ukrainę. Polska odegrała tu kluczową rolę, a nasza bliska współpraca przyczyniła się do mobilizacji międzynarodowego wsparcia dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Polacy wykazali się niesamowitą hojnością, przyjmując miliony Ukraińców uciekających przed rosyjską agresją. To prawdziwy przykład solidarności. A my z dumą współpracujemy z Polską, wspierając integrację uchodźców do czasu, aż będą mogli bezpiecznie wrócić do swoich domów. Współpraca obronna między Stanami Zjednoczonych a Polską osiągnęła bezprecedensowy poziom - zapewniał amerykański dyplomata w odpowiedzi na pytania RMF FM.

Najlepszym dowodem na to jest obecność tysięcy amerykańskich żołnierzy na polskiej ziemi. To efekt kompleksowego, długoterminowego planowania wspólnych ćwiczeń, wymiany technologii i wzajemnego zrozumienia wyzwań związanych z bezpieczeństwem, przed którymi stoimy. Energetyka to oczywiście jeden z naszych priorytetów. Osiągnęliśmy znaczące postępy we wspieraniu Polski w transformacji ku czystej, bezpiecznej i przystępnej cenowo energii jądrowej. Amerykańska wiedza i doświadczenie odgrywają kluczową rolę w umacnianiu bezpieczeństwa energetycznego Polski. To dla nas powód do dumy, że jesteśmy zaufanym partnerem w tym procesie. Relacje gospodarcze między Polską a USA rozwijają się jak nigdy dotąd. Ponad 1,6 tys. amerykańskich firm działa w Polsce a ich inwestycje to nie tylko kapitał, ale również innowacja, wartości i najlepsze globalne praktyki, które wzbogacają dynamiczną polską gospodarkę. Jestem niezwykle dumny z tego, co udało nam się osiągnąć w tym roku. Nasze wspólne sukcesy są dowodem na siłę i głębię partnerstwa polsko-amerykańskiego, które nigdy nie było silniejsze niż teraz - podkreślił Mark Brzeziński.

Ambasador Mark Brzeziński o stosunkach polsko-amerykańskich Paweł Żuchowski / RMF FM

Donald Trump zapowiada wiele zmian w relacjach międzynarodowych. Ambasador Mark Brzeziński jest przekonany, że relacje z Polską będą się rozwijać.

Patrząc w przyszłość, jestem przekonany, że polsko-amerykańskie relacje będą nadal dynamicznie się rozwijać. Choć moja misja w Polsce dobiega końca, wiem, że silne partnerstwo między naszymi krajami przetrwa. Prezydent elekt Trump jest prawdziwym przyjacielem Polski. Podczas swojej prezydentury odwiedził Polskę i wygłosił historyczne przemówienie przy pomniku Powstania Warszawskiego. Mówił o pogłębianiu relacji dwustronnych, o roli Polski na arenie międzynarodowej, jako lidera i przykładu dla innych - powiedział Brzeziński.

Mówił też o zmianach w amerykańskiej ambasadzie w Polsce. Mogę zapewnić, że proces przejściowy w ambasadzie USA przebiegnie sprawnie a prace będą kontynuowane pod kierownictwem naszego doświadczonego zastępcy szefa misji Daniela Lawtona - zaznaczył.

Nasze wspólne cele i niezachwiane partnerstwo pozostaną priorytetem. Rok 2025 będzie wyjątkowy dla Polski, która obejmie prezydencję w Unii Europejskiej, stając się kluczowym liderem w Unii Europejskiej, odgrywając znaczącą rolę w umacnianiu relacji między Unią a USA. Pod przewodnictwem Polski możemy spodziewać się dalszego zacieśniania więzi transatlantyckich, szczególnie w obszarach promowania wartości demokratycznych, czystej i bezpiecznej energii oraz stabilizacji w regionie w kwestiach kluczowych zarówno dla Europy jak i USA - mówił Mark Brzeziński.

Ambasador Mark Brzeziński o prezydencji Polski w UE RMF FM

Ambasador Mark Brzeziński mówił też o swojej misji i o tym jak zapamięta czas spędzony w Polsce.

Kiedy myślę o czasie spędzonym w Polsce, czuję ogromną wdzięczność. Pełnienie funkcji ambasadora USA w Polsce było jednym z największych zaszczytów mojego życia. Dzięki moim korzeniom miałem wyjątkową możliwość nawiązania relacji z Polską na poziomie wykraczającym poza obowiązki dyplomatyczne. Zdecydowanie najbardziej zapamiętam ludzi. Polska to kraj pełen pasjonatów, ludzi oddanych sprawie wolności i demokracji bardziej niż gdziekolwiek indziej. Jestem dumny z tego, co razem osiągnęliśmy. Czy to w umacnianiu współpracy obronnej, rozwijaniu więzi gospodarczych, wspieraniu kobiet czy transformacji energetycznej Polski. Polacy sprawili, że poczułem się tutaj jak w domu i za ich serdeczność oraz gościnność będę zawsze wdzięczny. Choć moja misja dobiega końca, relacje USA i Polski pozostaną silne. Nasze kraje będą wspólnie się rozwijać. Polska na zawsze zajęła szczególne miejsce w moim sercu - zapewnił Mark Brzeziński.

Ambasador Mark Brzeziński o Polakach Paweł Żuchowski / RMF FM

Na zakończenie mojej misji w Polsce chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność Polakom za ich serdeczność, przyjaźń i niezachwiane oddanie demokracji, bezpieczeństwo i wolności - zaznaczył Mark Brzeziński w wypowiedzi dla RMF FM.

Ambasador Mark Brzeziński: Dziękuję Polsko Paweł Żuchowski / RMF FM

Siła woli, charakter, hojność Polaków wywarły na mnie ogromne wrażenie, a lekcję wyniesioną z tego czasu, zabiorę ze sobą wszędzie, dokąd pójdę. Podczas mojej kadencji w Polsce zbudowaliśmy jeszcze silniejszą więź między naszymi narodami, opartą na wzajemnym szacunku i wspólnych wartościach. Polska, zwłaszcza w ramach NATO i w kontekście wspierania Ukrainy, była i pozostanie światłem nadziei i siły dla całego regionu. Jestem dumny, że mogłem być częścią tak ważnego momentu w historii Polski. Wkrótce kończę kadencję, ale wiem, że relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską będą się nadal rozwijać i z niecierpliwością na to czekam - podkreślił.

Na koniec złożył też życzenia.

Życzę wszystkim państwu, waszym rodzinom i bliskim radosnego, bezpiecznego i pełnego sukcesów Nowego Roku. Dziękuję Polsko za wszystko, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Na zawsze będę pamiętał czas spędzony tutaj - zakończył ambasador Mark Brzeziński.