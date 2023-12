"Zakładam, że koalicja większościowa, która jest zdeterminowana do tego żeby sytuację polskich kobiet poprawić, pewnie w ciągu kilku tygodni przedstawi pierwsze propozycje w tej sprawie" - mówił Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24.

Polska musi szybko złagodzić swoje przepisy aborcyjne. Obecne naruszają podstawowe prawa człowieka - tak orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Jak szybko Polska zrealizuje to orzeczenie?

"Mam nadzieję, że niezwłocznie. Bardzo ważne orzeczenie, które z jednej strony pokazuje, że ten słynny już wyrok Trybunału Konstytucyjnego z jednej strony naruszył prawo do prywatności pokrzywdzonej, a z drugiej strony - jakkolwiek brutalnie to brzmi - naraził kobietę na tortury w rozumieniu europejskiej konwencji praw człowieka" - mówił gość Piotra Salaka.

"Zakładam, że w momencie kiedy jest już ukonstytuowany rząd, to spodziewałbym raczej się szybciej niż dłużej pierwszych rozwiązań ułatwiających sytuację polskich kobiet. Wiemy, że to nie jest jednoresortowy problem. To dotyczy zarówno ministerstwa zdrowia, ale tu mówimy o kwestiach edukacyjnych, mówimy o podejściu prokuratury do ścigania tego typu przestępstw, czy czynów" - tłumaczył i dodał: "Zakładam, że koalicja większościowa, która jest zdeterminowana do tego żeby sytuację polskich kobiet poprawić, pewnie w ciągu kilku tygodni przedstawi pierwsze propozycje w tej sprawie".

Czy wyrok TK dalej obowiązuje?

"Ta debata ma wymiar publicystyczny, ale ma też wymiar prawny - jaka jest moc wiążąca tych wyroków, w sprawie których orzekają ‘dublerzy’. Wiemy, że o ile skład jest wadliwy, te wyroki zapadają i jest problem z ich statusem prawnym. Zakładam, że o ile status dublerów w TK może być wyjaśniona jakąś uchwałą sejmową, o tyle ze skutkami tych orzeczeń wydanych z udziałem dublerów, będziemy musieli poradzić sobie na drodze legislacyjnej i ewentualnie naprawiać błędy, które są obarczone nieważnością z uwagi na wadliwy skład" - mówił Arkadiusz Myrcha.

Co zrobiono ws. Grzegorza Brauna?

"Wczoraj pan minister, jeszcze w godzinach wieczornych dostał informację od prokuratora krajowe w sprawie haniebnego incydentu z użyciem gaśnicy (przez Grzegorza Brauna). Prokurator zadziałał sprawnie i przedstawił pełny harmonogram planu pracy prokuratury okręgowej w Warszawie. Widać, że chcą tę sprawę wyjaśnić w sposób kompleksowy. Co do wcześniejszych działań Grzegorza Brauna, którymi była lub powinna być zainteresowana prokuratura chyba jeszcze nie przyszła (informacja), a jeżeli tak, to mam nadzieję, że dość kompleksowo to prokuratura opisze" - wyjaśniał wiceminister sprawiedliwości.

Myrcha tłumaczy, że dotychczasowe kontrowersje wokół działalności Brauna nie były przedmiotem zainteresowania prokuratury. Teraz sytuacja ma się zmienić i "część działań (Brauna) musi zostać zweryfikowana" - mówi polityk. "Nie może być pobłażania dla takich incydentów" - deklaruje Myrcha.