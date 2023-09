Temperatura przyjemnie zaskoczy i wyniesie maksymalnie od 19 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich, gdzie na termometrach maksymalnie zobaczymy 16-19 stopni.

Prawdziwe lato wróci we wtorek i utrzyma się co najmniej do czwartku. W całym kraju będzie pogodnie, z dużą ilością słońca i temperaturą do 27 stopni Celsjusza.

Chłodniej będzie tylko w górach i na wybrzeżu, ale i tam na termometrach pojawią się nawet 23 kreski.

Pogoda prawdopodobnie zacznie się zmieniać w piątek. Od północnego zachodu zacznie nadciągać chłodny front atmosferyczny, który przyniesie rosnące zachmurzenie i przelotne opady deszczu.

Temperatura na Pomorzu spadnie do 20 stopni, w pozostałej części kraju utrzyma się przyjemne 22-25 stopni Celsjusza.

Na wybrzeżu i południu może też pojawić się porywisty wiatr.

Wyraźnie chłodniej zrobi się w weekend. Wtedy w całej Polsce maksymalna temperatura wyniesie 16 do 20 stopni. W sobotę lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu.