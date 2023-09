Dalsze paliwowe promocje, a także dane o bezrobociu oraz wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego o inflacji za wrzesień - tak zapowiada się nowy tydzień w polskiej gospodarce.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zdaniem Michała Gardyasa z redakcji ekonomicznej RMF FM, wszystko wskazuje na to, że w zbliżającym się tygodniu paliwa dalej będą tanieć. Orlen znów bowiem obniża ceny hurtowe benzyny 95 oraz oleju napędowego, a jak wiemy, największy polski koncern dostarcza paliwa niemal do wszystkich stacji w kraju. To oznacza, że od jutra pojawi się kolejna przestrzeń na promocje.

Ceny benzyny 95-oktanowej oraz oleju napędowego spadną znacząco poniżej 6 zł za litr. Znów nawet o 20 groszy - tłumaczy Magdalena Robak z portalu e-petrol.pl.

Wielu komentatorów mówi wprost, że to sztuczne zaniżanie cen przed wyborami i nie ma uzasadnienia w sytuacji rynkowej.

Ropa kosztuje bowiem ponad 90 dolarów za baryłkę, a sama amerykańska waluta jest najdroższa od marca i trzeba za nią płacić ponad 4,30 zł.

W nowym tygodniu spodziewajmy się też kolejnych wyborczych obietnic z każdej strony, a także najnowszych danych o bezrobociu oraz wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statycznego o inflacji za wrzesień.

Ekonomiści przewidują, że ta nadal będzie wysoka, ale już spadnie poniżej 9 proc. rok do roku.