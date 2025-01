Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydał w niedzielę wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Silnie powieje w części Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Alerty obowiązują do poniedziałku do godz. 16 w województwie śląskim i do godz. 20 w województwie małopolskim oraz podkarpackim.

W niedzielę wieczorem IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach na południu i południowym zachodzie Polski. Alertami objęto powiaty w woj. małopolskim: nowosądecki,

nowotarski,

suski,

tatrzański

Nowy Sącz. Silnie powieje też w woj. podkarpackim. Alertami objęto powiaty: bieszczadzki,

jasielski,

krośnieński,

leski,

sanocki,

Krosno. Ostrzeżeniami objęte są również niektóre powiaty w woj. śląskim: bielski,

cieszyński,

żywiecki,

Bielsko-Biała. IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75/80 km/h, z południa i południowego zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godz. 16 w województwie śląskim i do godz. 20 w województwie małopolskim oraz podkarpackim. Aktualna prognoza pogody. Sprawdź mapy