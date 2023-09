Do końca września w Polsce będzie pogodowa mozaika - przyznał w rozmowie w Radiu RMF24 synoptyk Grzegorz Walijewski. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, powiedział, że w weekend czeka nas załamanie pogody. "Będzie ochłodzenie, na południu zrobi się deszczowo, nawet niebezpiecznie, bo spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Tak będzie w sobotę, ale później po weekendzie znowu będzie wyż, znowu będzie sporo słońca i temperatura powyżej 25 stopni C" - zapewnił. Ujawnił także, jaka pogoda będzie w październiku i listopadzie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Walijewski: W weekend spadnie nawet 50 litrów deszczu na metr kwadratowy

To prawdopodobnie najcieplejszy wrzesień odkąd w Polsce prowadzi się systematyczne pomiary temperatury - poinformowali meteorolodzy.

Jak tłumaczył w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim Grzegorz Walijewski, za sprawą specyficznych układów barycznych wyże i niże, które wędrują nad naszym kontynentem, wprowadzają do Europy Środkowej ciepłe masy powietrza, nawet pochodzenia zwrotnikowego. Przecież upały we wrześniu trwały nawet 5 dni - zauważa synoptyk. Podkreśla, że temperatura średnia jest wyższa od wyliczonych norm o 3,6 st. C.

Trzeba jeszcze podkreślić, że mowa jest o średniej temperaturze, natomiast ekstrema nie są aż takie wysokie - podkreśla rzecznik prasowy IMGW. Maksymalna wartość, która była zanotowana we wrześniu tego roku to 31,8 st. C. Tak było np. w Opolu. To nie jest wcale taka ekstremalna wartość, bo były wartości rzędu 35 st. C we wcześniejszych wrześniach - zaznacza Grzegorz Walijewski.

W weekend załamanie pogody

Pogoda, którą teraz obserwujemy, nazywana jest jako strefowa - zauważa gość Tomasza Terlikowskiego. Raz jest układ wysokiego ciśnienia, tak jak teraz - piękne słońce i temperatura powyżej 20, a nawet 25 stopni C w całym kraju, chwilę później, tak jak w weekend - będzie przechodził front.

Będzie ochłodzenie, na południu zrobi się deszczowo, nawet niebezpiecznie, bo spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Tak będzie w sobotę, ale później po weekendzie znowu będzie wyż, znowu będzie sporo słońca i temperatura powyżej 25 stopni C. Taka aura ma się utrzymać do końca września - prognozuje synoptyk z IMGW.

Jaka będzie jesień?

Październik - według wstępnych prognoz - znowu będzie z temperaturą powyżej normy. W ciągu dnia termometry mogą pokazać nawet 22-24 stopnie C. Takie przedłużenie lata, ciepła jesień ma się utrzymać.

Dopiero w listopadzie może się zrobić nieco chłodniej. Ma być więcej dni deszczowych, takich szarych, ponurych. Wersja jesieni, nie ta złota, tylko ta gorsza, też będzie się pojawiać, ale częściej w listopadzie - prognozuje Grzegorz Walijewski.