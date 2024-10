W Tatrach szaleje halny, jednak jego prędkość powoli maleje. Po nim w górach nadejdzie załamanie pogody. Możliwy jest nawet śnieg i przymrozki. Wichury dadzą się we znaki jednak nie tylko na Podhalu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym wiatrem dla części województwa pomorskiego oraz zachodniej części Polski.

/ Shutterstock

Halny i załamanie pogody na południu Polski

Jak poinformował w czwartek reporter RMF FM Maciej Pałahicki, na Kasprowym Wierchu wiatr osiąga ponad 110 km na godzinę. W Zakopanem jest na szczęście o połowę słabszy. Za to jest bardzo ciepło. W środę w zimowej stolicy Polski temperatura wynosiła prawie 20 st. C, a w nocy było ponad 12 st. C.

To ostatnia tak ciepła noc. Po halnym przyjdą opady i ochłodzenie. W górach także opady śniegu - powiedział RMF FM szef zakopiańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Parzuchowski.

Uwaga na wichury. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym wiatrem dla części kraju.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu" - poinformowało IMGW.

Ostrzeżenia przed wichurami dla województwa pomorskiego (powiat lęborski, pucki i wejherowski) obowiązują od czwartku od godz. 15 do piątku również do 15.

Te dla zachodniej Polski oraz części województwa wielkopolskiego są aktualne w czwartek od godz. 8 do 14.

Z kolei alerty dla Podhala obowiązują do czwartku do godz. 16.