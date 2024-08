W niektórych regionach kraju dziś znów mocno zagrzmi i popada. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II i III stopnia przed silnym deszczem z burzami dla północnej Lubelszczyzny, centrum Mazowsza oraz południa woj. podlaskiego. Dla części woj. lubelskiego i podkarpackiego wciąż obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed upałem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenie III stopnia przed silnymi burzami z deszczem obejmuje środkową część woj. mazowieckiego, północ woj. lubelskiego oraz południowe krańce Podlasia.

Instytut prognozuje tam umiarkowane i silne opady deszczu. Będą im towarzyszyć burze i porywisty wiatr wiejący z prędkością do 70 km/h. Możliwe są też opady gradu.

Alert obowiązuje do 10:00 w powiatach położonych bliżej centrum kraju, natomiast w powiatach zlokalizowanych bliżej wschodniej granicy Polski - do 15:00.



Dla północy Mazowsza oraz centrum Podlasia IMGW wystosował ostrzeżenie II stopnia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Tam również należy spodziewać się mocnego wiatru (do 70 km/h) i gradu. Alert obowiązuje w niektórych powiatach aż do wieczora.

IMGW wydał też ostrzeżenia I stopnia dla powiatów: tatrzańskiego, leskiego i bieszczadzkiego. Spadnie tam do 30 mm deszczu i mocno powieje. Tam również może spaść grad. Ostrzeżenie zacznie obowiązywać od 14:00 i będzie aktualne do wieczora.

W niektórych regionach kraju - nadal gorąco. Ostrzeżenie II stopnia przed upałami wydano dla południa i wschodu województwa lubelskiego oraz północno-wschodniego Podkarpacia.

Termometry pokażą tam od 29 st. C do 32 st. C, natomiast w nocy od 17 st. C do 19 st. C.

Alerty obowiązują do jutra, do 20:00.

Burzowy front nad Polską. Blisko 3 tys. interwencji

Od wczoraj do dzisiejszego poranka w związku z frontem burzowym strażacy interweniowali w Polsce 2,9 tys. razy. Najgorzej było w Wielkopolsce i na Mazowszu.



W województwie mazowieckim najtrudniejsza sytuacja jest na terenie Warszawy, gdzie mogło być blisko 1000 zgłoszeń, interwencji straży pożarnej - głównie do podtopień (...) około 200 interwencji dotyczy powiatu pruszkowskiego, a także Grodziska Mazowieckiego i Mińska Mazowieckiego - ponad 100 interwencji strażaków - podał rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski.

Policjanci zaapelowali do warszawiaków, by z uwagi na liczne podtopienia i zalane ulice Warszawy, zostawili dziś swoje samochody i skorzystali z komunikacji miejskiej.