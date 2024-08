Od 28 do 34 st. C - tyle pokażą termometry w piątek, sobotę i niedzielę zgodnie z aktualną prognozą pogody, którą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował w czwartek po południu. Chłodniej, bo od 22 do 28 st. C będzie tylko na północy, a zwłaszcza nad morzem. W poniedziałek i wtorek temperatura nieco spadnie, będzie też więcej chmur i gdzieniegdzie będzie padać. Od środy ponownie słonecznie i upalnie - do 31 st. C. W niektórych częściach kraju wystąpią burze.

/ Shutterstock

Prognoza pogody IMGW na najbliższy tydzień

Według zapowiedzi synoptyków ostatnie dni wakacji - choć pogodowo zmienne - na pewno będą upalne.

W piątek i sobotę - pogodnie i gorąco. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 34 st. C. Chłodniej będzie na północy, a zwłaszcza nad morzem - od 22 do 28 st. C. Niedziela na wschodzie kraju słoneczna i upalna z temperaturą osiągającą 32 st. C. Na zachodzie IMGW prognozuje burze oraz grad. Tam będzie też chłodniej - od 20 do 27 st. C.

W poniedziałek i wtorek można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 20 do 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W środę i czwartek ponownie powróci słoneczna i upalna pogoda z temperaturą maksymalną na przeważającym obszarze kraju od 28 do 31 st. C. Tylko na północy i w rejonach podgórskich miejscami będzie około 26 st. C.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia

Zgodnie z aktualnymi prognozami IMGW (wydanymi w czwartek po południu), w weekend alerty obejmą niemal cały kraj. W centrum - od północy do południa - będą obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami (od soboty, od godz. 7:30 do niedzieli, do godz. 7:30).

W Podlaskiem, Lubelskiem, a także na zachodzie Polski będą za to ostrzeżenia przed upałami pierwszego stopnia.

/ IMGW-PIB / imgw.pl / Materiały prasowe

Sprawdź mapy pogodowe