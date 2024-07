Nad Małopolską od godzin wczesnopopołudniowych przechodzą silne burze, którym towarzyszy zarówno silny wiatr, jak i ulewne opady deszczu. Niebezpiecznie było m.in. w powiecie limanowskim, gdzie wichura powaliła drzewa na drogi w kilku miejscowościach. Z kolei w Naprawie w powiecie suskim powstała trąba powietrzna. Do sieci trafiły nagrania.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek nad Małopolską przechodzą gwałtowne burze, którym towarzyszą silny wiatr, ulewne opady deszczu i miejscami intensywne opady gradu.

Niestety, w wielu miejscach burze wyrządziły szkody. Jak przekazał RMF FM rzecznik małopolskiej straży pożarnej mł. kpt. mgr Hubert Ciepły, do godz. 16:30 małopolscy strażacy interweniowali 340 razy, przy czym najczęściej w Krakowie (84), Myślenicach (44) i Limanowej (38).

Ich działania polegały głównie na wypompowywaniu wody z kilkudziesięciu zalanych budynków, usuwaniu dziesiątek drzew powalonych na drogi i linie energetyczne i udrażnianiu przepustów pod jezdniami. Ponadto w Małopolsce silny wiatr uszkodził cztery dachy.

Ewakuacja obozów harcerskich

Strażacy pomogli także w ewakuacji pięciu obozów harcerskich. Spod namiotów w bezpieczne miejsca przeniosło się w sumie ponad 150 druhów i druhen.

50 harcerzy znalazło schronienie w remizie OSP w Biskupicach (pow. wielicki), a 28 - w remizie w Dołach (pow. brzeski). Ponadto 13 uczestników obozu i czworo opiekunów przeniesiono do szkoły podstawowej w Lipnicy Małej (pow. nowotarski), a 50 osób ewakuowano z obozowiska w Pogorzanach (pow. limanowski). 22 uczestników obozu wędrownego na czas nawałnicy schroniło się natomiast w Chacie Magóry k. Piwnicznej-Zdroju (pow. nowosądecki).

Co ważne, żadnemu z obozowiczów i mieszkańców dotkniętych gwałtownymi burzami nic się nie stało.

Trąba powietrzna w Naprawie

O tym, jak niebezpieczne są dzisiejsze burze, świadczy fakt, że w Naprawie (pow. suski) powstała trąba powietrzna. O zjawisku jako pierwszy poinformował portal Sucha24.pl.

Do sprawy w mediach społecznościowych odnieśli się Polscy Łowcy Burz, którzy poinformowali, że "obecna tam (w Naprawie - przyp. red.) superkomórka (burzowa) posiadała silny mezocyklon, co w połączeniu z niskim poziomem podstawy chmury burzowej doprowadziło do powstania wiru". Mezocyklon to nic innego, jak serce burzy, rotacja w chmurze burzowej.

Choć trąba powietrzna powstała, co widać na licznych nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych, nie ma informacji o szkodach.

Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia IMGW przed nawałnicami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę dla Małopolski ostrzeżenia przed burzami trzeciego, najwyższego stopnia. Obowiązują one w:

Nowym Sączu,

Tarnowie,

powiecie nowosądeckim,

powiecie gorlickim,

powiecie tarnowskim,

powiecie suskim,

powiecie myślenickim,

powiecie limanowskim

powiecie bocheńskim,

powiecie kazimierskim,

powiecie wielickim,

powiecie proszowickim.

IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 50 mm do 60 mm (lokalnie około 80 mm) oraz porywy wiatru dochodzące do 110 km/h. Miejscami duży grad.



/ IMGW / Materiały prasowe

Alerty drugiego stopnia wydano z kolei dla północno-zachodniej części Małopolski. IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 110 km/h. Miejscami duży grad.

Ostrzeżenia zarówno trzeciego, jak i drugiego stopnia obowiązują do godz. 20:00.