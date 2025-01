Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewni Wkry w województwie mazowieckim. Alerty mają obowiązywać do godz. 8:00 w sobotę.

Fala powodziowa w dolinie Odry / Adam Burakowski / East News

Komunikat wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że spodziewany jest wzrost stanu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Mławce w Szreńsku.

Ostrzeżenia dotyczące wezbrania wód obowiązują również w innych regionach Polski. W województwie opolskim alerty obowiązują w zlewni Stobrawy i górnej Prośnie. Zależnie od obszaru, ostrzeżenia pozostają ważne do godz. 14:00 w piątek lub do godz. 12:00 w sobotę.

Instytut prognozuje, że na rzekach Budkowiczance i górnej Prośnie utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Sytuacja ta występuje m.in. w Krzywej Górze i Gorzowie Śląskim.

IMGW wydał także ostrzeżenia drugiego stopnia dla zlewni Szprotawy w województwie lubuskim, obowiązujące do godz. 14:00. Spodziewany jest wzrost stanu wody z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Szprotawie.

W województwie dolnośląskim obowiązuje ostrzeżenie dotyczące rzeki Widawy od Namysłowa do ujścia do Odry. Prognozowane są dalsze powolne wzrosty stanów wody, z utrzymaniem się w strefie wody wysokiej powyżej stanu ostrzegawczego. Ostrzeżenia pozostają ważne do godz. 12:00 w sobotę.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że stany wody mogą przekroczyć poziom ostrzegawczy z tendencją wzrostową, a nawet krótkotrwałe przekroczenie stanów alarmowych. Sytuację tę należy obserwować uważnie.