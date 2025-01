Instytut przekazał, że "prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu".

IMGW wydał także ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem dla części woj. pomorskiego (powiaty: pucki, gdański, nowodworski, Gdańsk, Gdynia, Sopot) i woj. warmińsko-mazurskiego (powiaty: braniewski, elbląski, Elbląg). Tam wiatr będzie wiał ze średnią prędkością do 35 km/h, a w porywach nawet do 75 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 12.00.