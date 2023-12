Policjanci potwierdzili też, że posiadali wiedzę, iż 24-latk poruszał się w rejonie lasu na obrzeżach Pragi, kiedy dokonano morderstwa mężczyzny i jego dziecka. Student miał się również znajdować na liście osób, które detektywi chcieli przesłuchać w związku ze sprawą. Mundurowi przyznali, że do zatrzymania mogło zabraknąć zaledwie kilku dni.

Seryjny morderca?

Napastnik, kilka godzin przed otworzeniem ognia na praskim uniwersytecie, najprawdopodobniej zastrzelił swojego ojca.

Według ekspertów 24-letni student był seryjnym mordercą. Jego motywy bada policja. Komendant policji Martin Vondrasek w piątek poinformował, że dochodzenie przeprowadzone w mediach społecznościowych może sugerować, że inspiracją dla zamachowca był "podobny przypadek w Rosji", ale nie podał szczegółów.

Zbrodnia sprzed 18 lat

Portal Novinky.cz w kontekście czwartkowej strzelaniny przywołują także inną zbrodnię, która miała miejsce w Pradze w 2005 roku. W centrum miasta doszło do zabójstwa dziennikarza Michala Velíška. Stanął on w obronie kobiety z wózkiem, której groził inny mężczyzna. Napastnik - David Lubina - zastrzelił dziennikarza, a potem przez trzy tygodnie ukrywał się w lesie w Klánovicach. Co więcej, obaj napastnicy - zarówno David Kozak, jak i David Lubina mieszkali w tej samej miejscowości - wsi Hostouň.

Mieszkańcy są zaszokowani tym, co wydarzyło się w czwartek na praskiej uczelni. Być może jesteśmy wylęgarnią takich ludzi - wskazywała w rozmowie z dziennikarzami jedna z kobiet. Dziwiła się, że "to niewiarygodne, że tak to się poskładało".

Nigdy nie myślałam, że zrobi coś takiego. Znała go znajoma, mówiła, że jechała z nim autobusem, ale on z nikim nie rozmawiał, raczej przyglądał się ludziom. Ale był przyzwoity, chodził w garniturze, z teczką, czasem w kapeluszu i był bardzo mądry. W szkole dzieciaki nie za bardzo się z nim bawiły, więc był samotnikiem, był zamknięty w sobie, żył we własnym świecie - mówiła z kolei sąsiadka napastnika.

Nie widywaliśmy się zbyt często. Po powrocie do pracy kładliśmy się spać. Prawdopodobnie od niedawna mieszkał tu tylko ojciec i syn. Matki już nie było. Mówiono, że się od nich wyprowadziła - opisywał z kolei inny sąsiad.

Nikt w okolicy nie wiedział, że 24-latek jest uzbrojony. W jego domu znaleziono dużą liczbę broni i amunicji.