Walijewski podaje, że zimowa aura utrzyma się do niedzieli. Mroźna noc jeszcze z soboty na niedzielę z temperaturą oscylującą między minus 14-15.



Na rzekach i jeziorach tworzy się warstwa lodu. Pozamarzały już mniejsze oczka wodne i starorzecza, lód jednak jest bardzo kruchy, nie należy na niego wchodzić - ostrzega Walijewski.

Od poniedziałku coraz cieplej

Dopiero od poniedziałku zacznie z zachodu napływać cieplejsze powietrze. Temperatura dodatnia tylko w zachodniej części kraju, ale już we wtorek wleje się ono w głąb Polski. Niewykluczone, że we wtorek na termometrach zobaczymy 8-9 stopni na plusie. Na wschodzie delikatnie na minusie.



Z ociepleniem przyjdą niebezpieczne zjawiska, takie jak marznąca mżawka, marznący deszcz, roztopy, które spowodują wezbrania wód w rzekach - podkreśla rzecznik IMGW.



W jego ocenie jest duża szansa na to, że na wschodzie śnieg się utrzyma do świąt. Na Warmii, na Mazurach oraz Podkarpaciu jest go ponad 30 cm. Świeżej dostawy śniegu nie widać, może trochę sypnie w Polsce południowej - ocenił.