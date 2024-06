Jednym z mazowieckich miast, które ucierpiały w wyniku załamania pogody, jest Otwock. "Trwa usuwanie skutków gwałtownej burzy, która przeszła przez Otwock. W akcję zaangażowani są strażacy z PSP, OSP oraz służby miejskie. Podnośniki Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej zostały przekazane do dyspozycji PSP, aby jak najszybciej usunąć skutki nawałnicy" - czytamy w komunikacie opublikowanym w środę przez Urząd Miasta Otwocka w mediach społecznościowych. "Równolegle miejskie służby sprzątają gałęzie z ulic, chodników, ścieżek rowerowych, terenów zielonych. Trwa też odpompowywanie wody z ulic" - poinformowano.

Na zdjęciach udostępnionych przez otwocki urząd miasta widać m.in. drzewa połamane przez wiatr i uszkodzone samochody.

Działania straży polegają na usuwaniu powalonych drzew, zwisających konarów. Było kilka zdarzeń, które dotyczyły drzew powalonych na samochody - powiedział reporterowi RMF FM Michałowi Radkowskiemu starszy kapitan Maciej Łodygowski z otwockiej straży pożarnej. Tylko w tym jednym powiecie przy usuwaniu skutków nawałnicy pracuje w środowy wieczór aż 150 strażaków.

Optymistyczne prognozy na czwartek

W czwartek pogoda nad Polską na szczęście ma być już spokojniejsza.

IMGW informuje, że dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy i północnym wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C, tylko na wybrzeżu od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h.