Ja czeka nas pogoda w długi weekend - od 15 do 18 sierpnia?

Pogoda w czwartek, 15 sierpnia

W nocy ze środy na czwartek na zachodzie i południowym zachodzie Polski będzie padać, mogą tez przejść burze, głównie w drugiej części nocy (opady do 20 mm i porywy wiatru do 70 km/h).

Poza tym obszarem noc będzie pogodna. Na wschodzie dość chłodno - od 9-10 stopni C, w centrum około 15 st. C i najwyższa wartość - to jest 18, 19 stopni - na zachodzie oraz nad morzem.

W czwartek pogoda ma być niebezpieczna, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju; wydane zostaną ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami - przekazała synoptyk IMGW Ilona Śmigrodzka.

W województwach małopolskim, śląskim, łódzkim czy wielkopolskim opady deszczu w czasie burz będą wysokie - do 40, a nawet 50 litrów wody na metr, natomiast porywy wiatru będą sięgały 80, lokalnie 90 km/h.

Prognoza burz - 15 sierpnia / IMGW /

Na zachodzie, północy i wybrzeżu burze również mogą występować, ale słabsze - dodała synoptyk IMGW.

Największa aktywność burzowa spodziewana jest w godzinach popołudniowych.

Burze ominą jedynie wschodnią Polskę, natomiast na Mazowszu jedynie w zachodniej części pod wieczór może padać deszcz.

Tego dnia będzie ciepło - prawie w całym kraju około 30-32 stopni C. Niższej temperatury można spodziewać się na Podlasiu i Wybrzeżu.

Pogoda w piątek, 16 sierpnia

W nocy z czwartku na piątek burze nadal będą występować na południu, wschodzie oraz w centrum - przejdą przez województwa lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie po Mazowsze. Będą jednak już słabsze - z opadami około 20 mm i porywami wiatru do 75 km/h.

Prognoza burz: 16 sierpnia / IMGW /

Tej nocy temperatura będzie wyższa. Na przeważającym obszarze kraju będzie od 16, do nawet 20 stopni Celsjusza w centrum. Oznacza to, że w wielu miejscach możemy spodziewać się tzw. "nocy tropikalnej", czyli takiej, podczas której temperatura nie spada poniżej 20 stopni C. Chłodniej będzie na krańcach północno-wschodnich, na Wybrzeżu - tam termometry wskażą 15-17 stopni.

Pogoda w sobotę, 17 sierpnia

W sobotę - jak informuje IMGW - niebo nad Polską będzie zachmurzone. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także grad. Wiatr może wiać z prędkością 75 km/h.

Najbardziej zagrożone burzami i gradem jest południe Polski. Na północy, północnym-wschodzie i w woj. lubuskim burz raczej nie będzie.

Wschodnia część Polski znajdzie się w strefie upałów (od 27 do 32 stopni Celsjusza). Chłodniej będzie na Wybrzeżu i w obszarach podgórskich - od 22 do 25 st. C.

Pogoda w niedzielę, 18 sierpnia

W ostatni dzień długiego weekendu, gdy wiele osób ruszy w drogę powrotną, możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie także gradobicia.

Według IMGW padać będzie głównie na zachodzie i południu kraju. Będzie też chłodniej - od 21 do 23 stopni Celsjusza.

Jeśli chcesz być na bieżąco, śledź mapy pogodowe.

Gdzie jest burza?

Temperatura w Polsce

Gdzie pada deszcz?