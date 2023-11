Deszczowa i pochmurna noc

Noc z czwartku na piątek zapowiada się pogodnie i bez opadów we wschodniej części kraju. Natomiast, jak wskazał synoptyk IMGW, pozostały obszar Polski będzie z opadami deszczu i większym zachmurzeniem.



Najchłodniej na wschodzie i południu. Tam lokalnie temperatura może spaść do 2-3 stopni Celsjusza. Najcieplejsza noc będzie na zachodzie i na Wybrzeżu, gdzie termometry wskażą do 7-8 stopni.

Nadal będzie porywiście wiało, ale już głównie we wschodniej części kraju. Silniejsze porywy na terenach podgórskich Karpat, do 70 km/h - powiedział synoptyk IMGW.



Powieje z południa i południowego zachodu.

Piątek bez większych zmian

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie i północy. Miejscami wystąpią jednak opady deszczu, a wysoko w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 10-11 na przeważającym obszarze do 12 stopni Celsjusza miejscami na południu. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie temperatura wyniesie około 7 stopni.



Wiatr na ogół umiarkowany, na południu okresami porywisty, na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h, na terenach podgórskich Karpat do 70 km/h, przeważnie południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h.