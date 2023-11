Jeden z innych specjalistów uczestniczących w tym przedsięwzięciu prof. Gregoire Courtine zaznaczył, że konieczne jest wszczepienie tego rodzaju implantów większej grupie pacjentów, by się przekonać jak bardzo są one skuteczne w chorobie Parkinsona. Dodaje, że nie jest to metoda terapeutyczna, a jedynie wspomagająca sprawność pacjenta. Po wszczepieniu urządzenia konieczna jest rehabilitacja, gdyż musi on nauczyć się z niego korzystać.

Dyrektor Parkinson’s UK Research David Dexter twierdzi, że nowy implant może być kolejnym przełomem technologicznym w leczeniu choroby Parkinsona, gdy leki już nie pomagają. Zaznacza jednak, że jest to procedura inwazyjna, podobnie jak głęboka stymulacja mózgu.

Badania te są jeszcze na bardzo wstępnym etapie i wymagają dalszych testów, zanim będzie można je stosować u chorych. Jednak to ważne osiągnięcie i kolejny krok naprzód, mamy zatem nadzieje, że badania będą szybko postępowały - podkreślił w wypowiedzi dla BBC News.