Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przed nami tydzień z typowo letnią aurą. Na termometrach - w zależności od regionu - zobaczymy od 20 do 30 stopni. Przydadzą się także parasole, bo prognozowane są przelotne opady deszczu i burze.

Piękna pogoda w Łochowie (woj. mazowieckie) / Fot. Izabela Adrian | IMGW-PIB / Materiały prasowe

Dziś prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północny i południowym zachodzie oraz lokalnie na krańcach wschodnich może pojawić się więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni nad morzem do 24 w centrum kraju i 27 na Podkarpaciu.

We wtorek będzie pogodnie. Tylko na północy, południowym wschodzie i południu mają wystąpić przelotne opady deszczu. Na południu - zwłaszcza na Podkarpaciu - spodziewane są lokalne burze, w czasie których może spaść około 15 mm deszczu.

Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni nad morzem do 27 w centrum kraju i na południowym wschodzie. Na wybrzeżu wiatr nadal okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, a nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W środę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem.

Przewidywana temperatura maksymalna to od 25 stopni na Suwalszczyźnie do 30 na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz ma osiągać w porywach nawet 70 km/h, a niewykluczone są jeszcze silniejsze porywy.

W czwartek pogoda ma się poprawić na zachodzie. We wschodniej połowie kraju i na południu wystąpi przelotny deszcz i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22-27 stopni, a nad morzem i w dolinach karpackich od 18°C do 23°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 70 km/h.

W piątek ma być pogodnie, jedynie na południu i południowym wschodzie prognozowane jest zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-27 stopni, nad morzem i w dolinach karpackich 17-21 stopni.

Weekend ma nie przynieść większych zmian w pogodzie. Jedynie na zachodzie w niedzielę możliwy jest powrót upałów.