Kiedy znowu będzie ciepło? Pod koniec tygodnia pogoda się poprawi

Do piątku w całej Polsce będą występować przelotne opady. Temperatura w ciągu dnia będzie wynosiła od 17 do 24 st. C.

W sobotę będzie już pogodnie i w całej Polsce coraz cieplej. Na południu temperatura maksymalna osiągnie 29 st. C, na pozostałym obszarze około 25 st. C, a tylko Suwalszczyzna chłodniejsza z temperaturą około 22 st. C. Tylko na północnym zachodzie po południu może pokropić.

Z kolei w niedzielę będzie duży kontrast termiczny pomiędzy północnym zachodem a południowym wschodem. Na Pomorzu i Wielkopolsce temperatura maksymalna nie przekroczy 20 st. C, a we wschodniej i południowej Polsce będzie upalnie - z temperaturą około 30 st. C.

Aktualna prognoza pogody. Mapy

Zobaczcie aktualne mapy pogodowe Polski: