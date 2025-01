Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla obszarów podgórskich. Tam temperatura może spaść nawet do minus 17 st. C. Wydano również alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na północy Polski, gdzie prognozuje się wiatr w porywach do 75 km/h.

/ Shutterstock Mieszkańcy południowych regionów Polski powinni się przygotować na to, że będzie bardzo zimno. Silny mróz Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Alerty obowiązują w części woj. podkarpackiego - w powiecie bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim i jasielskim. W woj. małopolskim alertami objęto tereny powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, suskiego, myślenickiego, wadowickiego i Nowy Sącz. Dodatkowo w woj. śląskim zagrożony jest powiat żywiecki, cieszyński, bielski i Bielsko-Biała. W woj. dolnośląskim wydano ostrzeżenie w dwóch powiatach: karkonoskim i Jeleniej Górze. Jak informuje IMGW, lokalnie w kotlinach górskich temperatura minimalna wyniesie od minus 17 st. C do minus 14 st. C. W Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura minimalna może spaść do około minus 15 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia ostrzeżeń szacuje się na ok. 70-85 proc. Alerty będą obowiązywały od godz. 22:00 w poniedziałek (na terenie woj. podkarpackiego od godz. 1:00 we wtorek), a wygasną o godz. 8:00 we wtorek. Silny wiatr IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w woj. pomorskim dla powiatu puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego. Dodatkowo alert został wydany w powiecie sławieńskim w woj. zachodniopomorskim. IMGW prognozuje, że w strefie nadmorskiej wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Prawdopodobieństwo wystąpienia ostrzeżeń określa się na 80 proc. Alerty będą obowiązywały od godz. 21:00 w poniedziałek i potrwają do godz. 19:00 we wtorek. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Aktualne mapy pogodowe



Zobacz również: Burze, śnieżyce, silny wiatr. Zima zaatakowała Grecję