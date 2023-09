>>> DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA POGODY NA JESIEŃ. SPRAWDŹ <<<

Synoptycy wydali też ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami dla centralnej Polski. Ostrzeżenia obejmują województwa:

łódzkie,

śląskie,

znaczną część woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego

część woj. opolskiego, małopolskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

W tym regionie IMGW prognozuje temperaturę maksymalną w dzień od 28 st. C do 31 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 13 st. C do 16 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się też zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.



