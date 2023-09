Park o powierzchni ponad 10 hektarów, biurowce i nowe budynki mieszkalne mają powstać na warszawskiej Pradze w miejscu, gdzie kiedyś funkcjonowały zakłady FSO. Taki plan zaprezentowały dzisiaj władze stolicy i inwestor.

Wizualizacja inwestycji / Materiały prasowe

Pierwsze bloki, szkoła podstawowa i część parku mają być gotowe za 5 lat. Na razie na terenie przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie jest wiele śladów po dawnych zakładach FSO.

To jest teren postindustrialny. Stoją stare hale magazynowe i produkcyjne. Nie ma tu już żadnej produkcji. Budynek, który z daleka wygląda jak blok mieszkalny, to dawny budynek biurowy FSO. Tu nie ma bloków mieszkalnych, ale plan jest taki, by były - tłumaczy lider inwestycji Anna Watkowska.

Tak obecnie wygląda teren po zakładach FSO / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Plan zakłada, że nowe biurowce będą działały jak ściana akustyczna, która nie będzie dopuszczać dźwięków z pobliskiej drogi ekspresowej S8. Pod nowymi blokami funkcjonować mają parkingi i garaże podziemne. Jednak liczba miejsc dla samochodów ma być ograniczona. Dzięki temu ruch samochodowy na terenie inwestycji ma być niewielki. Tereny zielone mają zajmować tam ponad 20 hektarów, łącznie z powierzchnią parku.

Wizualizacja inwestycji / Materiały prasowe

Inwestycja ma mieć nazwę F.S.O. PARK i jej teren nie będzie ogrodzony. Inwestorzy zapowiadają, że będzie miejscem otwartym dla lokalnej społeczności.

"Poza zabudowaniami mieszkaniowymi pojawią się obiekty edukacyjne oraz handlowo-usługowe, w tym przestrzeń pod eko-targ, powierzchnie biurowe, a także strefy przeznaczone pod organizację wydarzeń kulturowych. Mieszkańcy Warszawy będą posiadać swobodny dostęp m.in. do zielonej oazy w postaci 10 ha parku, która będzie stanowić niezwykle istotny element projektu ciągnący się przez całą długość terenu. Koncepcja Master Planu zakłada budowę placówek oświatowych, w tym szkoły podstawowej z przeznaczeniem dla ponad 650 uczniów (ponad 200 więcej niż wynika z obliczeń), która ma powstać w ramach I etapu inwestycji. W przyszłości mają szansę pojawić się w F.S.O. PARK następne placówki edukacyjne. Wizja OKAM zakłada ponadto stworzenie terenów rekreacyjno-sportowych, przylegających do przestrzeni dedykowanej dla placówek oświatowych, a także np. publicznego skateparku, ścieżek biegowych czy rowerowych - mających na celu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia" - czytamy w informacji na temat nowej inwestycji.