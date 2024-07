Po parodniowym ochłodzeniu czeka nas gorący weekend. Według prognozy IMGW w sobotę i w niedzielę temperatura maksymalna wyniesie w centrum kraju 30 st. C, a na Mazowszu i Podkarpaciu do 32 st. C. Jedynie nad morzem i w kotlinach Sudeckich będzie ok. 18 st. C. Prawdziwa bomba ciepła ma jednak nastąpić w połowie miesiąca. Wtedy na termometrach możemy zobaczyć nawet od 35 do 37 st. C.

/ Shutterstock Prognoza pogody IMGW Według aktualnych zapowiedzi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najbliższe trzy dni przyniosą w części Polski burze. W nadchodzący weekend upały jednak powrócą. Synoptycy IMGW zapowiadają, że będzie od 18 do 32 st. C. Gorący będzie też początek przyszłego tygodnia. "Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami będzie naprawdę upalnie: od 28 do 32 st. C. Nad morzem i w obszarach podgórskich chłodniej - od 18 do 21 st. C." - tak według synoptyków ma być w poniedziałek i we wtorek, 7 i 8 lipca. Z kolei w środę i w czwartek, 9 i 10 lipca, na zachodzie lokalnie będzie do 27 st. C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. Kiedy powrócą upały? Aktualna prognoza pogody IMGW / IMGW / Materiały prasowe "Czapa ciepła" na Europą Inni synoptycy prognozują jeszcze wyższe temperatury, a nawet "czapę gorąca". Według zapowiedzi prawdziwy skwar ma wystąpić w Polsce 11 lipca. "Przy ziemi temperatura w Polsce może wzrosnąć do 35-37 stopni" - informuje TVN24. Mapy pogodowe Zobaczcie aktualne mapy pogodowe Polski: Zobacz również: Bon energetyczny, czyli nowe dofinansowanie. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

