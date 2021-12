W Sylwestra temperatura w ciągu dnia od 4 stopni na wschodzie do 12 „kresek” na południowym-zachodzie. Na ostatni dzień roku wydano ostrzeżenia o roztopach. Poza tym będzie wietrznie - do 100 km/h w Sudetach - powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sylwestrowy poranek najchłodniej powinno być w Karpatach, gdzie temperatura sięgnie 1 stopnia. Na pozostałym obszarze kraju od 2 do 10 "kresek" - przekazała Dąbrowska. Rano spodziewać się można dużego zachmurzenia i deszczu w całym kraju.

W południe IMGW prognozuje silny porywisty wiatr. Na Wybrzeżu i w Karpatach w porywach osiągnie do 75 km/h, zaś w Sudetach prędkość wiatru może wynieść 100 km/h.

Na wschodzie kraju temperatura sięgnie w południe 4 stopni, zaś na południowym-zachodzie będzie do 12 "kresek" - podała Dąbrowska. Lokalnie na Pomorzu Zachodnim może spaść do 10 mm deszczu. Nieco więcej w Bieszczadach - do 11 mm - dodała.

Pochmurna pogoda z możliwym deszczem utrzyma się wieczorem. Przejaśnienia możliwe będą w Małopolsce, na Górnym Śląsku i Podkarpaciu. Nadal będzie wietrznie - do 100 km/h w Sudetach.

IMGW wydało również ostrzeżenia o roztopach, które obejmą obszary podgórskie, Górnego Śląska, Małopolski, Podkarpacia oraz Kotlin: Jeleniogórskiej i Kłodzkiej.