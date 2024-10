Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed mgłą. Obowiązuje ono od wtorku od godz. 23 do środy do godz. 9. IMGW poinformowało, że miejscami widzialność będzie ograniczona poniżej 200 m.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ostrzeżenie będzie obowiązywać przez całą noc. Początkowo duże zachmurzenie będzie się utrzymywać na wschodzie kraju, gdzie może wystąpić słaby deszcz. Pozostały obszar raczej bez chmur. Jednak w przeważającej części będą utrzymywać się gęste mgły ograniczające widzialność do 200 m, a miejscami nawet do 100 m.

W nocy temperatura wyniesie od 0 do 6-7 st. C na Wybrzeżu. Na terenach bardziej zachmurzonych możliwe przygruntowe przymrozki do minus 3 st. C. Mgła może się utrzymywać do środy rano, miejscami ograniczając widzialność do 200 m.