Helene, huragan 4. kategorii w skali Saffira-Simpsona, w piątek rano czasu polskiego uderzył we Florydę. Władze poinformowały, że są już trzy ofiary śmiertelne żywiołu.

Huragan Helene okiem satelity GOES-16 w czwartek 26 września o godz. 19:51 czasu polskiego / AFP PHOTO / NOAA / GOES / East News

Helene uformowała się nad wodami północno-zachodniego Morza Karaibskiego we wtorek 24 września. Dzięki sprzyjającym warunkom, m.in. bardzo ciepłym wodom najpierw Morza Karaibskiego, a następnie Zatoki Meksykańskiej, szybko przybrała na sile i w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego osiągnęła 4. kategorię w skali Saffira-Simpsona.

Helene w takiej postaci uderzyła w piątek rano we Florydę, w pobliżu ujścia rzeki Aucilla, ok. 15 km na południowy zachód od miasta Perry. W momencie uderzenia w ląd cyklon tropikalny generował wiatr ciągły o prędkości 225 km/h i porywy dochodzące do 270 km/h. Ciśnienie w oku spadło do 938 hPa.