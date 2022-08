Synoptycy ostrzegają przed nawałnicami, które pojawią się m.in. w województwach śląskim, małopolskim i łódzkim. Większość alertów obowiązuje do niedzieli nad ranem. Jak zaznacza IMGW, w ciągu dnia burze prognozowane są na przeważającym obszarze Polski z wyjątkiem wschodu.

Sobota niemal w całym kraju ma być burzowa / Lukasz Gagulski / PAP

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Alerty IMGW

Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem, które w sobotę i w nocy mogą występować w części województw dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują z kolei w pasie od Trójmiasta, przez centralną - po południową Polskę, a także w okolicach Wrocławia i na Opolszczyźnie.

Alert trzeciego stopnia wydano z kolei dla powiatów w województwach małopolskim i śląskim: żywieckiego, nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego. Nawałnica przeszła m.in. przez miejscowość Ciche w gminie Czarny Dunajec. Na zdjęciach i nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać jak woda wdarła się na posesje i podtopiła budynki.

Zobacz zdjęcia i filmy: Woda wdarła się na posesje. Nawałnice przechodzą przez Małopolskę i Śląsk

Gdzie jest burza?

Interwencje strażaków

Od piątkowego wieczora strażacy w woj. śląskim interweniowali około 150 razy. Zostało uszkodzonych kilkanaście dachów, a trzy zostały całkowicie zerwane - na budynku jednorodzinnym i budynku gospodarczym w powiecie raciborskim oraz na zakładzie produkcyjnym w powiecie pszczyńskim. Ponad 4400 odbiorców zostało pozbawionych dostaw prądu.



Najwięcej interwencji strażacy mieli w powiecie gliwickim - ponad 50.

Starszy kapitan Jakub Zych z Komedy Miejskiej PSP w Gliwicach powiedział, 19 zgłoszeń dotyczyło samego miasta, ponad 30 - w różnych częściach powiatu. "Głównie były to interwencje na terenie gmin Sośnicowice i Pilchowice - one zostały najbardziej dotknięte" - zaznaczył.



Strażacy najczęściej byli wzywani do usuwania połamanych drzew i konarów oraz do zalanych piwnic i dróg. "W wyniku burzy zostały również uszkodzone poszycia dachów. Na terenie powiatu miały miejsce trzy takie zdarzenia, a na terenie miasta - także trzy. Został także zerwany kabel energetyczny w miejscowości Rudno" - opisywał st. kpt. Zych.