Ponad 120 razy interweniowali strażacy z woj. śląskiego po intensywnych burzach, które przetoczyły się nad regionem. Kilkanaście zgłoszeń dotyczyło uszkodzonych dachów. Jeden - na budynku gospodarczym w powiecie raciborskim – został zerwany. Z kolei do pomieszczeń szpitala wojewódzkiego w Opolu wdarła się woda.

Strażacy po burzach najwięcej pracy mieli w rejonie Opola oraz w woj. śląskim. Zdjęcie ilustracyjne / Roman Zawistowski / PAP

Najwięcej interwencji dotyczyło powiatów: gliwickiego, pszczyńskiego oraz raciborskiego.



Tylko podczas trzech wieczornych godzin, strażacy odnotowali 126 interwencji związanych z warunkami pogodowymi.



To była również niespokojna noc dla mieszkańców okolic Opola. Tam strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków silnego wiatru niemal 200 razy.



Najwięcej interwencji dotyczyło Opola - ponad 120.

W powiecie opolskim - 26, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim - 29, w powiecie kluczborskim 11. W pozostałych powiatach były to pojedyncze zdarzenia - zaznaczają strażacy. Nikomu nic się nie stało.



Nasze działania polegały na usuwaniu połamanych i powalonych drzew, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów na budynkach, pompowaniu wody z zalanych obiektów, udrażnianiu studzienek kanalizacyjnych zabezpieczaniu zerwanych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, usuwaliśmy również drzewa ze szlaków kolejowych - informują strażacy.



W miejscowości Bogacica ( pow. kluczborski) uszkodzony został dach na budynku mieszkalnym na powierzchni 40 m2, uszkodzeniu uległy również dwa kominy.



W Opolu w szpitalu wojewódzkim z pomieszczeń szpitalnego oddziału ratunkowego strażacy musieli wypompować wodę, która dostała się tam po intensywnych opadach deszczu. Natomiast spadające elementy dachu uszkodziły zaparkowane dwa samochody osobowe.



Na terenie Uniwersytetu Opolskiego, na jednym z parkingów, złamane drzewo uszkodziło zaparkowane pojazdy.

Sprawdź, gdzie aktualnie pada deszcz:













Sprawdź, gdzie przechodzi burza? Gdzie możliwe są wyładowania atmosferyczne:









Jaka pogoda w sobotę?

Dziś miejscami termometry pokażą do ponad 31 stopni C. Głównie na wschodzie oraz na południu Polski.



"Na przeważającej części kraju wystąpią burze i będzie przelotnie padało" - mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.



Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 35 mm, lokalnie na Górnym Śląsku i w Małopolsce do 50 mm.



Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na zachodzie do 31 stopni na wschodzie i na południu. Chłodniej miejscami nad morzem od 20 do 23 stopni.









