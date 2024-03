Pochmurna i deszczowa pogoda czeka nas w najbliższych dniach. W drugiej połowie tygodnia opadów będzie mniej, a w weekend może być nawet 16 stopni Celsjusza - informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

IMGW opublikował prognozę pogody na nowy tydzień.

Poniedziałek. Duża różnica w temperaturze

Jak przekazał IMGW, w poniedziałek przeważa zachmurzenie duże, mogą wystąpić opady deszczu. Na północnym wschodzie pod koniec dnia możliwy jest deszcz ze śniegiem.

"Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i 7 stopni w centrum, do 15 st. Celsjusza na południowym zachodzie. Różnica w temperaturze powietrza nad Polską jest duża, ale jest to dość charakterystyczne dla tej pory roku. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h" - podali synoptycy.

Wtorek. Niewielki przymrozek nad ranem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że we wtorek temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski do 12 stopni na zachodzie. Nad ranem niewielki przymrozek możliwy jedynie na krańcach północno-wschodnich.

IMGW przekazał, że zachmurzenie we wtorek będzie nadal duże, choć na północnym zachodzie kraju pojawi więcej przejaśnień. Wiatr osłabnie.

Środa. "Stopniowo zanikające opady deszczu"

Środa będzie bez przymrozków, a temperatura minimalna wyniesie od 2 do 5 stopni Celsjusza. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 5 na wschodzie do 12 stopni na zachodzie. W środę czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie.

IMGW podkreśla, że w środę nad południową i południowo-wschodnią częścią Polski wystąpią "stopniowo zanikające opady deszczu".

Czwartek. Słabe, lokalne opady deszczu

W czwartek nad Polską wystąpi zachmurzenie umiarkowane. Czekają nas słabe opady deszczu, które występować lokalnie.

Temperatura maksymalna - od 7 stopni Celsjusza na wschodzie do 14 stopni na zachodzie.

Piątek. Ocieplenie

Od piątku czeka nas ocieplenie. "Po niewielkim przymrozku na południowym wschodzie, w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 10 st. C na wschodzie i 16 st. C na zachodzie. Lokalne, słabe opady deszczu możliwe będą na wschodzie" - przekazali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Sobota i niedziela. Do 16 stopni Celsjusza

W sobotę kontynuacja ocieplenia, zachmurzenie będzie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. "Temperatura minimalna od 5 do 9 stopni Celsjusza, a maksymalna przeważnie od 13 do 15 st. Celsjusza, choć na Wybrzeżu i na Podhalu będzie nieco chłodniej, około 10 st. C" - podał IMGW.

Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni na północy i wschodzie do 9 st. Celsjusza na zachodzie. "Maksymalna sięgnie 16 st. C miejscami na południu Polski. Zachmurzenie umiarkowane do dużego z miejscowymi opadami deszczu" - dodali synoptycy z IMGW.