Najbliższy weekend będzie słoneczny, w nocy i nad ranem pojawią się gęste mgły i szadź, a w niedzielę temperatura wyniesie nawet 15 stopni Celsjusza na południu Polski - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak podano, w przyszłym tygodniu mogą wystąpić opady deszczu w całym kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informację o prognozie pogody na weekend podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Piątek

Jak przekazał IMGW, w całej Polsce wiatr będzie słaby lub umiarkowany. Tylko w województwach zachodniopomorskim i pomorskim będzie słonecznie. W reszcie kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane.

Wysoko w Beskidach nawet -6 stopni Celsjusza, na szczytach Tatr - do -5 stopni.

Oto temperatura, która może wystąpić w ciągu dnia:

Białystok: 6 st. C

Bydgoszcz/Toruń: 7 st. C

Gdańsk: 4 st. C

Gorzów Wlkp/Zielona Góra: 8 st. C

Katowice: 6 st. C

Kielce: 6 st. C

Kraków: 5 st. C

Lublin: 6 st. C

Łódź: 8 st. C

Olsztyn: 5 st. C

Opole: 7 st. C

Poznań: 8 st. C

Rzeszów: 4 st. C

Szczecin: 8 st. C

Wrocław: 8 st. C

Sobota

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, "wschodnia Polska pozostanie w zasięgu słabnącego wyżu znad Skandynawii, w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego", z kolei "zachodnia Polska znajdzie się na skraju rozległego niżu z rejonu Zatoki Biskajskiej i tu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie".

Słonecznie będzie na północy Polski, w pozostałej części kraju - zachmurzenie małe lub umiarkowane. Wiatr słaby i umiarkowany.

W Beskidach do 1 stopnia na termometrze, wysoko w Sudetach - słaby śnieg i do -4 stopni, a w Tatrach - do -2 stopni Celsjusza.



Oto temperatura, która może być w ciągu dnia:

Białystok: 6 st. C

Bydgoszcz/Toruń: 8 st. C

Gdańsk: 5 st. C

Gorzów Wlkp./Zielona Góra: 10 st. C

Katowice: 10 st. C

Kraków: 9 st. C

Kielce: 7 st. C

Lublin: 8 st. C

Łódź: 10 st. C

Olsztyn: 6 st. C

Opole: 11st. C

Poznań: 11st. C

Rzeszów: 9 st. C

Szczecin: 9 st. C

Warszawa: 9 st. C

Wrocław: 11 st. C

Niedziela

W niedzielę, jak przekazuje IMGW, Polska będzie pod wpływem niżu znad Francji i Niemiec, na południu będzie oddziaływał front ciepły, z kolei z południowego zachodu zacznie napływać powietrze polarne morskie.

W całym kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr umiarkowany, okresami dość silny.

"W rejonach podgórskich od 10°C do 13°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i wschodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) w dzień słabe opady deszczu" - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Taka temperatura może pojawić się w niedzielę w poszczególnych wojewódzkich miastach: