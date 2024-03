W nocy z czwartku na piątek chmury będą jeszcze na krańcach południowych Polski, szczególnie w rejonie Karpat, gdzie może wystąpić niewielkie opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju noc będzie pogodna, jedynie na północy i miejscami na południu lokalnie spadnie niewielki deszcz. W centrum pojawią się mgły ograniczające widzialność do ok. 200 metrów.

Nadal zimno, na Suwalszczyźnie minus 7 st. C, w rejonach podgórskich i na Pomorzu minus 6 st. C. Na zachodzie i południu kraju minus 3 st. C. Tylko na Półwyspie Helskim temperatura dodatnia - plus 1 st. C.

Wiatr będzie słaby, powieje z kierunków wschodnich.