Niedziela będzie kolejnym, ciepłym dniem. Lokalnie termometry wskażą 21 stopni Celsjusza. W poniedziałek, na południowym zachodzie temperatura może wzrosnąć nawet do 25 stopni.

/ Shutterstock

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę Polska będzie znajdowała się na skraju rozległego układu niżowego znad północnego Atlantyku, za sprawą którego do kraju napływać będzie ciepłe powietrze.

Niemal w całym kraju zapowiada się bardzo ładna niedziela. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 15 stopni Celsjusza w Suwałkach, 19 stopni w centrum kraju, do 21 na południowym zachodzie - zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Nieco więcej chmur spodziewamy się w północnej części Polski, gdzie może spaść słaby, przelotny deszcz. Pokropić może także na południowych krańcach Polski, ale będą to symboliczne opady. Wiatr okresami może być umiarkowany i porywisty" - mówi Szymon Ogórek z IMGW.



Zdaniem synoptyków, ciepła niedziela jest zapowiedzią jeszcze cieplejszego poniedziałku. W pierwszym dniu tygodnia na południowym zachodzie Polski termometry mogą pokazać do 25 stopni Celsjusza.

Chłodniej zrobi się dopiero w środę.