Dziś wieczorem (16 lipca) drogowcy zamkną ruch na jednym ze zjazdów na węźle Brzesko na autostradzie A4. Będą remontować nawierzchnię jezdni. Prace potrwają do godz. 6:00.

Autostrada A4, węzeł Brzesko / GDDKiA Kraków /

Od godz. 20:00 kierowcy nie będą mogli korzystać ze zjazdu prowadzącego od Brzeska w kierunku Krakowa. Pozostałe wjazdy i zjazdy będą funkcjonować bez przeszkód.

W nocy ściągniemy 530 m starej, wierzchniej warstwy asfaltu i położymy nową. Prace potrwają do godz. 6:00. Nawierzchnia w tej części węzła wymaga już wymiany z powodu dużego ruchu samochodów na tym odcinku - poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

/ GDDKiA Kraków

Zalecany objazd dla kierowców jadących do Krakowa prowadzi od ronda w Jasieniu drogą krajową nr 94 ("starą czwórką") do Targowiska, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 963, a następnie DW963 do węzła Targowisko.