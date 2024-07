Blisko 29 mln zł dofinansowania z budżetu państwa dostanie województwo małopolskie na inwestycje drogowe. Wśród nich jest m.in. budowa obwodnicy Niepołomic i Podłęża.

Zdjęcie ilustracyjne / Józef Polewka / RMF FM

Sześć inwestycji drogowych realizowanych przez małopolskie samorządy otrzymało blisko 29 mln zł dofinansowania z budżetu państwa. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na budowę obwodnicy Niepołomic i Podłęża.

Dróg jest zawsze za mało, a ich stan jest zawsze niezadowalający - powiedział wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.



Przyznane środki zostaną przeznaczone na modernizację i budowę dróg lokalnych, ale też obwodnicy Podłęża i Niepołomic - o znaczeniu ponadregionalnym.

Inwestycja ta, realizowana przez samorząd województwa małopolskiego, otrzymała kolejną transzę środków z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 8,4 mln zł. Łączna dotychczasowa kwota dofinansowania wynosi ponad 9,5 mln zł.



Obwodnica drogi wojewódzkiej nr 964 połączy Niepołomicką Strefę Inwestycyjną z siecią dróg międzynarodowych.



Jak wskazał marszałek Małopolski Łukasz Smółka, dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się dostępność transportowa regionu, co ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt zakłada również budowę dróg dojazdowych do strefy inwestycyjnej, co dodatkowo wzmocni jej atrakcyjność dla inwestorów.



Dla nas to ważna inwestycja, bo tam znajduje się jedna z największych Stref Aktywności Gospodarczej, w której zlokalizowane są firmy znane w całej Europie - ocenił Łukasz Smółka. Zapowiedział, że inwestycja powinna być gotowa do końca 2025 roku.



W poniedziałek podpisano też dwie nowe umowy oraz trzy aneksy do zawartych wcześniej umów o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ich łączna wartość wynosi prawie 20,5 mln zł.

Środki trafią do pięciu jednostek samorządu terytorialnego: miasta Tarnów (aneks) - na rozbudowę drogi powiatowej nr 1358K (ul. Tuchowska w Tarnowie), powiatu limanowskiego (aneks) - na remont drogi powiatowej nr 1629K Mszana Dolna - Hucisko, powiatu nowotarskiego (umowa) - na rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko nad Dunajcem - Szczawnica, miasta i gminy Czarny Dunajec (aneks) - na budowę drogi gminnej "Do Kietów" w miejscowości Stare Bystre oraz gminy Skawina (umowa) - na budowę drogi gminnej w Skawinie.

W poniedziałek (15 lipca) wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami sześciu samorządów, wśród których są: województwo małopolskie, miasto Tarnów, miasto i gmina Czarny Dunajec, gmina Skawina oraz powiaty limanowski i nowotarski.