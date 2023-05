Dziś na południu i południowym-wschodzie kraju temperatura wzrośnie do 24 stopni Celsjusza. Prognozowane są też tam przelotne opady deszczu. W Małopolsce i na Śląsku mogą pojawić się burze z gradem. "W nocy więcej pogodnego nieba" – zapowiada synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Sobota zapowiada się z zachmurzeniem dużym na przeważającym obszarze kraju, ale jak zaznaczył Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, po południu możliwe są już większe przejaśnienia, a na północnym wschodzie także rozpogodzenia.

Miejscami, zwłaszcza na południu, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu i w Małopolsce oraz na południowych krańcach Lubelszczyzny burze. W trakcie ich trwania może lokalnie spaść do 20 mm deszczu, a porywy wiatru osiągnąć do 65 km/h - przekazał synoptyk IMGW.

Najcieplej będzie na południu oraz na południowym wschodzie. Tam do 24 stopni Celsjusza. Najchłodniej sobota zapowiada się na Wybrzeżu. Tam 12-14 stopni Celsjusza. Do ok. 18 stopni temperatura powinna wzrosnąć na zachodzie.

Wiatr będzie nadal słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków wschodnich.

Ostrzeżenia przed burzami i gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 14 powiatów w województwie śląskim. Synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h; miejscami też grad.

Alert wydany przez synoptyków obowiązuje w sobotę od godz. 12 do godz. 20 i dotyczy czternastu powiatów: bielskiego, Bielska-Białej, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, Jastrzębia-Zdroju, mikołowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, Rybnika, Tychów, wodzisławskiego, Żor i żywieckiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad" - poinformował w sobotę IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Burze z gradem mogą wystąpić także w Małopolsce. IMGW wydał ostrzeżenia dla 20 powiatów w tym województwie. Synoptycy prognozują, że burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h; miejscami też grad.

Alert wydany przez synoptyków obowiązuje w sobotę od godz. 12 do godz. 20 i dotyczy dwudziestu powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, Krakowa, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, Nowego Sącza, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, Tarnowa, tatrzańskiego, wadowickiego i wielickiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad" - poinformował w sobotę IMGW.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Piszemy o środowisku: Co godzinę w Karpatach znika las o wielkości 5 boisk piłkarskich

Prognoza pogody na noc z soboty na niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie już małe w Polsce południowo-wschodniej, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Początkowo w górach, Karpatach możliwe zanikające burze i przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. 10 stopni w centrum, do 13-14 stopni Celsjusza na zachodzie oraz na południowym zachodzie - powiedział synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.

Wiatr będzie nadal słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.