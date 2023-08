Ponadto w całym kraju z wyjątkiem regionów nadmorskich wciąż obowiązują ostrzeżenia związane z upałami.

Gdzie jest burza? Sprawdź aktualną mapę pogody

Jaka jest temperatura?

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk będzie na krańcach zachodnich.

Temperatura maksymalna od 28 st. C na Pomorzu do 32 st. C na wschodzie kraju, nad morzem i w dolinach górskich od 23 do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Prognoza pogody na noc

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, możliwy grad.

Nad ranem burze wystąpią na krańcach północno-zachodnich kraju. Suma opadów w czasie burz do 10 mm. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 16 do 21 st. C, w rejonach podgórskich około 15 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Jaka pogoda w niedzielę?

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 28 st. C na Pomorzu do 32 st. C na wschodzie kraju, nad morzem i w dolinach karpackich od 23 do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h.

Zasady bezpieczeństwa w czasie burzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się też zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Należy unikać wyniosłości terenu, a w szczególności szczytów górskich.

Nie przebywajmy w pobliżu wysokich drzew, wież, masztów, słupów energetycznych i telefonicznych. Pioruny zazwyczaj uderzają w najwyższe przedmioty na danym obszarze.

Nie przebywajmy także w pobliżu metalowych konstrukcji, kabli i ogrodzeń, które mogą przewodzić prąd.