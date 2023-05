Susza potęgowana przez zmiany klimatu zagraża jeziorom znajdującym się w Afganistanie, Egipcie i Mongolii. Podobnie jest w przypadku Jeziora Mead w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Globalne ocieplenie wpływa też na znajdujące się między Azją i Europą Morze Kaspijskie. To największy na świecie śródlądowy zbiornik wodny.

Stan Jeziora Mead w latach 2001-2022. / NASA /

Przez zmianę ilości opadów deszczu wysycha też Wielkie Jezioro Słone w USA.

Wielkie Jezioro Słone w 1985 roku. / NASA /

Wielkie Jezioro Słone w 2022 roku. / NASA /

Dwa miliardy ludzi bez wody

Z szacunków naukowców już wynika, że prawie 2 miliardy ludzi na świecie jest bezpośrednio dotkniętych niedoborami wody.

Trudną już sytuację będzie pogarszało postępujące globalne ocieplenie. Z ostatniego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej wynika, że w ciągu 4 lat roku ludzkość może przekroczyć kolejny punkt krytyczny związany ze zmianami klimatu. Według naukowców istnieje 66 proc. prawdopodobieństwo, że globalna temperatura na Ziemi wzrośnie do 2027 roku o 1,5 st. C względem okresu przed epoką przemysłową. Oznacza to daleko idące konsekwencje dla zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego i gospodarki wodnej całego świata.

Jeziora zajmują 3 proc. powierzchni Ziemi i są źródłem 90 proc. słodkiej wody powierzchniowej.

