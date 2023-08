IMGW podało, że w sobotę w Tatrach i na Podhalu zachmurzenie będzie całkowite, choć po południu możliwe są nawet przejaśnienia. Temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni Celsjusza. W partiach szczytowych Tatr wyniesie około 15 stopni Celsjusza. Wysoko w górach może wiać dość silny wiatr, w porywach do 70 km na godzinę. W nocy, z soboty na niedzielę, wystąpią opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym oraz burze. Temperatura minimalna wyniesie 12 stopni Celsjusza, a w samych Tatrach około 9 stopni Celsjusza. Wysoko w górach wiatr będzie dość silny, w czasie burz porywisty.

Złe informacje ma do przekazania kierownik stacji meteorologicznej w Planetarium-Śląskim Parku Nauki. Damian Dąbrowski prognozuje, że w sobotę nad całym regionem śląska, w tym i Beskidami pogoda będzie aura będzie wyjątkowo niekorzystna.

Od rana w całym regionie będzie lać. Po południu możliwa będzie kilkugodzinna przerwa w opadach, ale wieczorem od południa nasunie się nowa strefa deszczu i burz - przekazał.

W Beskidach będzie deszczowo. Podobnej sytuacji można spodziewać się w Sudetach. Synoptycy nie spodziewają się tam co prawda burz, ale deszcz będzie padał intensywnie, szczególnie we wschodniej części pasma. W nocy z soboty na niedzielę suma opadów może wynieść nawet 30-40 mm. W niedzielę już nieco spokojniej, ale za to chłodniej. W górach, temperatura może wynosić 6-8 stopni Celsjusza.