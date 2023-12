Ponad połowa kredytobiorców, którzy korzystali z wakacji kredytowych, straci do nich uprawnienia. Rząd przygotował projekt ustawy, która przedłuża możliwość zawieszenia spłaty kredytu na przyszły rok. Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać w marcu 2024 roku, a także po jednym miesiącu w każdym z trzech kolejnych kwartałów - wynika z opublikowanego projektu noweli autorstwa resortu finansów. Maksymalne wsparcie ma wzrosnąć z 2 tys. zł do 2,5 tys. zł.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wakacje kredytowe obowiązują od połowy 2022 roku. Zarówno w roku 2022, jak i 2023 kredytobiorcy mogli zawiesić spłatę czterech rat kredytu mieszkaniowego w ciągu roku, jednak wcześniejsze przepisy nie zawierały żadnych ograniczeń co do wysokości zaciągniętego kredytu.

Przedstawiony przez resort finansów projekt noweli o wsparciu kredytobiorców zakłada wprowadzenie kryterium dochodowego. Zgodnie z nim wakacje kredytowe będą przysługiwały tym osobom, u których wysokość raty przekracza 35 proc. dochodu - mówimy tu o średniej z poprzedzających trzech miesięcy.

"Jednocześnie proponuje się, aby kryterium, zgodnie z którym zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało konsumentowi, jeżeli średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (Rata do Dochodu) w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku będzie przekraczać 35 proc." - czytamy w projekcie ustawy.

To oznacza, że sporo osób straci możliwość zawieszenia spłaty rat.

Dotychczas wakacje kredytowe zastosowano do ponad miliona umów kredytowych, a zgodnie z Oceną Skutków Regulacji do nowej ustawy, na nowych warunkach z wakacji skorzysta ok. 420 tysięcy kredytobiorców.

Tak jak dotychczas przysługiwać ma zawieszenie jednej raty na kwartał, z tymże w pierwszym kwartale ustawodawca narzuca, że musi to być marzec, a to dlatego, że najpewniej dopiero w lutym uda się przyjąć przepisy, które teraz trafią pod obrady Sejmu.

"Proponuje się zmianę polegającą na przedłużeniu obowiązywania mechanizmu wakacji kredytowych na rok 2024. Jednak w związku z koniecznością procedowania procesu legislacyjnego projektu proponuje się, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze jednego miesiąca od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów - w wymiarze miesiąca w każdym kwartale" - wyjaśniono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) projektu.