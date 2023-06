16:05

"Washington Post" opublikował wywiad z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerijem Załużnym.

Aby ukraińska kontrofensywa postępowała szybciej, potrzebujemy więcej broni. Każdej i jak najszybciej. Podczas gdy państwa zachodnie nigdy nie rozpoczęłyby ofensywy bez przewagi w powietrzu, Ukraina wciąż nie otrzymała nowoczesnych myśliwców. Oczekuje się jednak, że szybko odbije okupowane terytoria. A myśliwce F-16, które obiecano ukraińskiemu wojsku niedawno, raczej nie dotrą przed jesienią - powiedział ukraiński dowódca.

Podkreślił, że dowodzone przez niego wojska codziennie posuwają się naprzód - nawet jeśli jest to tylko 500 metrów.

Załużny powiedział, że często rozmawia z generałem Markiem Milleyem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, który całkowicie popiera go w jego wysiłkach zmierzających do uzyskiwania jak najwięcej uzbrojenia od Zachodu. "Ale to nie Milley decyduje o tym, czy dostaniemy samoloty, czy nie. Chodzi o to, że podczas podejmowania tej decyzji (...) każdego dnia ginie wielu ludzi - bardzo wielu. Tylko dlatego, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta".

15:49

Decyzja, czy na pewnym obszarze kraju wprowadzić stan wyjątkowy w związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi, byłaby obecnie przedwczesna, decyzja zostanie podjęta, gdy będzie pełen obraz sytuacji - powiedział premier Mateusz Morawiecki

"Na ten moment wiemy, że na Białorusi szykowane są miejsca dla bojowników grupy Wagnera, z grupy Prigożyna. Obserwujemy, jak sytuacja się rozwinie" - powiedział premier, pytany na konferencji w Brukseli, czy w związku z prawdopodobną obecnością najemników z grupy Wagnera na Białorusi jest planowane wprowadzenie stanu wyjątkowego na części terytorium Polski.

15:44

Ukraina dowie się o ewentualnej awarii w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej dopiero po kilku godzinach - poinformował na briefingu prasowym prezes koncernu Enerhoatom Petro Kotin.

Zaznaczył on, że strona ukraińska otrzyma informację na ten temat dopiero, gdy promieniowanie dotrze do czujników na terytoriach kontrolowanych przez Ukrainę, gdyż obecnie z winy rosyjskich okupantów nie ma dostępu do systemu kontroli radiacyjnej.

"Obecnie mamy czujniki monitoringu radiacyjnego na kontrolowanym przez Ukrainę terytorium prawobrzeżnym (tj. prawego brzegu Dniepru)" - powiedział Kotin.

15:41

Ostatnie wydarzenia w Rosji, bunt Prigożyna, to dla mnie przede wszystkim nadzieja na to, że są siły w Rosji, które widzą, że źle się dzieje, że opór Ukrainy trwa, wsparcie dla niej jest i będzie w przyszłości - mówił premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli.

Premier po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli został zapytany m.in. o to jakie są reakcje wśród przywódców krajów Europy Zachodniej na sytuację w Rosji oraz o to, na ile Polska jest zaniepokojona tym, co wydarzyło się w Rosji. "Opinie różnych przywódców w tej sprawie, a rzeczywiście rozmawiałem z kilkunastoma premierami w temacie rajdu Prigożyna, są bardzo mieszane, bo z jednej strony rzeczywiście ten rajd świadczy o pęknięciach w środku Rosji, a więc może rodzić pewne nadzieje, ale z drugiej strony wielu przywódców (...) obok tej nadziei wyrażało też niepokój, że sytuacja w Rosji jest jeszcze bardziej niestabilna niż się wydawało" - powiedział premier.

15:40

Żołnierze Wagnera mogą również udawać nielegalnych imigrantów z Białorusi - ostrzegł prezydent Litwy Gitanas Nauseda, którego cytują litewskie media, powołując się na Politico.

"Pewnego dnia ci żołnierze Wagnera mogą stać się nielegalnymi imigrantami. (...) Nie mamy prawa wykluczać takiej możliwości" - powiedział Nauseda, pytając "czy jesteśmy gotowi na takie wyzwanie?"

15:31

Nadszedł czas, aby podwoić nasze wsparcie dla Ukrainy - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na konferencji prasowej po szczycie Unii Europejskiej. Dodała, ze KE wystąpi z propozycją wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na odbudowę Ukrainy.

"Omówiliśmy temat unieruchomionych aktywów rosyjskich. Komisja Europejska wystąpi z propozycją. Ostrożnie skoncentrujemy się na nieoczekiwanych zyskach z unieruchomionych aktywów rosyjskiego banku centralnego" - powiedziała.

15:24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Gretą Thunberg, a także innymi członkami Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. zbrodni ekologicznych Rosji o tragicznych dla środowiska skutkach agresji. Rosjanie doprowadzili do największej od dekad katastrofy ekologicznej w Europie - podkreślił prezydent.

"Dyskutowaliśmy przede wszystkim o katastrofalnych konsekwencjach rosyjskiego ataku terrorystycznego na elektrownię wodną w Kachowce. Ten atak doprowadził do największego ekobójstwa w Europie od dziesięcioleci" - przekazał ukraiński przywódca w mediach społecznościowych po czwartkowym spotkaniu w Kijowie.

Oprócz Thunberg w rozmowach z Zełenskim uczestniczyły b. wicepremier i b. minister spraw zagranicznych Szwecji Margot Wallstroem, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Heidi Hautala, a także b. prezydent Irlandii Mary Robinson.

15:22

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany na konferencji w Brukseli, czy Polska może wziąć udział w programie Nuclear Sharing - czyli programie współdzielenia broni jądrowej w ramach NATO - m.in. w związku z rozmieszczeniem rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi.

"W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing" - powiedział Morawiecki. Zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja będzie zależała od partnerów amerykańskich. "My deklarujemy naszą wolę szybkiego działania w tym zakresie" - dodał. "My nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby" - mówił premier.

Nuclear Sharing to program NATO, będący elementem polityki Sojuszu w zakresie odstraszania jądrowego. Umożliwia on udostępnienie głowic jądrowych państwom członkowskim nieposiadającym własnej broni jądrowej. Od listopada 2009 r. w ramach Nuclear Sharing amerykańska broń jądrowa znajduje się na terenie Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Turcji.

14:45

Władze Ukrainy podjęły decyzję o wzmocnieniu sił ukraińskich w północnej części kraju. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po naradzie z najwyższym dowództwem. Zełenski przekazał, że na naradzie rozmawiano o sytuacji na Białorusi.

"Stale ją kontrolujemy. Decyzja najwyższego dowództwa - dla naczelnego dowódcy (sił zbrojnych Ukrainy Wałerija) Załużnego i dowódcy Północy (dowódcy Zjednoczonych Sił ukraińskiej armii gen. Serhija) Najewa: wykonać szereg zadań wzmacniających ten kierunek" - napisał na Telegramie.

14:40

Nie jest planowane masowe przemieszczenie się najemników z Grupy Wagnera na Białoruś - podkreślił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR Kyryło Budanow w wywiadzie dla amerykańskiego portalu The War Zone.

Pytany, czy obawia się, że właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn będzie stwarzał problemy dla Ukrainy, Budanow zaprzeczył. Uzupełnił, że nie obawia się tego, gdyż nie jest planowane masowe przemieszczenie żołnierzy Grupy Wagnera na Białoruś, a baza tam powstająca będzie odgrywać rolę logistyczną.

13:26

Nie ma wątpliwości, że podczas ostatniego wystąpienia publicznego prezydenta Rosji w czwartek pojawił się sobowtór Putina, a nie sam rosyjski dyktator - pisze portal amerykańskiego tygodnika "Newsweek", opierając się na ocenach ekspertów.

Według oficjalnych informacji Kremla, w czwartek Putin pojawił się w mieście Derbent w Republice Dagestanu w Kaukazie Północnym, by rozmawiać z lokalnymi władzami na temat turystyki. Na udostępnionym przez rosyjskie media propagandowym nagraniu widać rosyjskiego prezydenta podchodzącego do entuzjastycznie witającego go tłumu, pozdrawiającego ludzi i wymieniającego z nimi uściski dłoni.

Zachowanie, postawa, gesty rosyjskiego lidera w Derbencie były niezwykłe, niepasujące do tej postaci, rosyjski prezydent wcześniej się tak nie zachowywał, język ciała nie pasował do wizerunku człowieka, który nigdy nie okazuje publicznie emocji - powiedział "Newsweekowi" specjalizujący się w sprawach rosyjskich politolog Matthew Wyman. "Nie ma wątpliwości, że to nie był Władimir Putin, to był jego sobowtór" - podkreślił.