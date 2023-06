Już w piątek w ukraińskim Lwowie oficjalnie otwarty zostanie tak zwany dom pomocowy. Wykonano go z prefabrykowanych paneli. W jego powstanie zaangażowała się Politechnika Wrocławska. Budynek stanął w 3 dni na osiedlu kontenerowców dla osób, które straciły dach nad głową w wyniku wojny.

/ Politechnika Wrocławska / Materiały prasowe

Budynek został zaprojektowany w systemie SHS (Styrofoam Housing System) przez japońskiego architekta Shigeru Bana. Ta technologia opiera się o prefabrykowane elementy, które łączy się w całość. Są one lekkie i niedrogie w produkcji. Wypełnia je styropian pokryty włóknem szklanym i żywicą.

Dom ma powierzchnię 36 m kw. Jest na planie kwadratu 6 na 6 metrów. Będzie pełnił funkcję świetlicy. Dzieci i młodzież będą się tam uczyć języków obcych i gry na instrumentach. Składa się z aneksu kuchennego, toalety i pomieszczenia głównego - mówi dr inż. arch. Jerzy Łątka z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Prefabrykaty przygotowano we Wrocławiu. Proces trwał kilka miesięcy. Panele badano pod kątem wytrzymałości, właściwości termicznych czy akustyki. Zostały potem załadowane na ciężarówkę i wysłane do Lwowa. Budowa trwała 3 dni.

Wideo youtube

Ten dom ma taką przewagę, że proces prefabrykacji może być wykonany przez studentów i wolontariuszy. Nie wymaga wykwalifikowanej kadry przy montażu, ani ciężkiego sprzętu - podkreśla studentka architektury Daria Pawłosik.

Zdajemy sobie sprawę, że to co się stało jest okropne. Każdy pomaga tak jak może. My stwierdziliśmy, że jesteśmy dobrzy w projektowaniu i budowaniu - dodaje.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Jak podaje uczelnia - konstruktorzy i projektanci mają nadzieję, że wkrótce we Lwowie powstanie więcej konstrukcji tego typu. W planach są już dwie inne inicjatywy związane z budową tymczasowych budynków dla uchodźców.

A pierwszy prototyp domu pomocowego studenci Politechniki zbudowali w 2022 roku we Wrocławiu.