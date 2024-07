Na pokładzie jednostki Pegasus na teren NASA na Przylądku Canaveral na Florydzie z zakładu Michoud Assembly Facility NASA w Nowym Orleanie przetransportowano główną część rakiety programu Artemis II. Rakieta SLS ma wysokość 64 metrów. Dziś zostanie przetransportowana do Vehicle Assembly Building i tam będzie przygotowywana do misji.

Na Przylądku Canaveral wielkie emocje. Dziś rakieta programu Artemis II będzie powoli transportowana do wielkiego budynku NASA. To operacja, która wzbudza wśród pracowników duże zainteresowanie. Nawet tych, którzy nie pracują przy programie Artemis.

Prace nad tym, by człowiek wrócił na Księżyc, trwają w kilku budynkach na terenie centrum Amerykańskiej Agencji Kosmicznej.

To, co mamy za nami, to części rakiet nośnych, one są po bokach głównej części rakiety i napędzają pojazd w przestrzeń kosmiczną. Więc dostarczają ten impuls - tłumaczyła naszemu amerykańskiemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu pracująca przy programie SLS Jeanette Silvas-Collins.

Wszyscy, podzieleni na zespoły, pracując intensywnie, by misja mogła się rozpocząć.

Zespoły nade mną i obok mnie pracują nad tym. Więc moim zadaniem jest skupienie się na budowaniu rakiet, które uwielbiamy robić. Dajcie nam to wyzwanie, aby dotrzymać terminu, a my go dotrzymamy - deklaruje inżynier programu Space Launch System Erik Tormone.

NASA wyznaczyła wrzesień 2025 roku jako cel dla Artemis II, pierwszej załogowej misji Artemis wokół Księżyca, oraz wrzesień 2026 roku dla Artemis III, która planuje lądowanie pierwszych astronautów w pobliżu południowego bieguna Księżyca.

Artemis IV, pierwsza misja do stacji kosmicznej Gateway na orbicie Księżyca, jest planowana na 2028 rok.